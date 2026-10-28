PAN y PRI llevan ‘cochinero de Taddei’ al Senado; Noroña y Carolina Viggiano intercambian ataques

Letreros contra Morena lucen en el Pleno del Senado de la República, el 28 de octubre de 2026.

Con letreros contra Guadalupe Taddei Zavala en sus escaños y acusaciones contra Morena, senadores del PAN y del PRI confrontaron a la bancada mayoritaria durante la sesión del pleno del Senado, donde el rechazo a la gestión de la ahora expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) derivó en un intercambio de ataques entre Gerardo Fernández Noroña y la priista Carolina Viggiano Austria.

“Taddei, el cochinero de Morena”, se leía en los mensajes colocados por los legisladores de oposición, quienes exigieron a los senadores del partido guinda asumir la responsabilidad política por los señalamientos de presuntas irregularidades durante la gestión de la exconsejera presidenta. También reclamaron que quien ocupe la próxima presidencia del INE sea una persona honorable y respetable.

Aspecto del Pleno del Senado de la República, el 28 de octubre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Desde la tribuna, la senadora Verónica Rodríguez Hernández, del PAN acusó a Morena de haberse apropiado del organismo electoral y exigió a sus integrantes hacerse cargo de los señalamientos contra Guadalupe Taddei y de los contratos cuestionados por la oposición.

La respuesta llegó del senador Gerardo Fernández Noroña, quien rechazó que Morena se haya apropiado del INE y reviró a los priistas que, en su caso, fueron ellos quienes se apropiaron de su partido al modificar sus estatutos para permitir la reelección de su dirigencia.

“Yo no me he apropiado del PRI cambiando el estatuto para reelegirme eternamente”, afirmó el senador, quien también calificó a los priistas como “represores, traidores al pueblo, vendepatrias y corruptos”, y sostuvo que esos perfiles están representados y aliados con Acción Nacional.

Carolina Viggiano tomó la palabra y respondió directamente a Fernández Noroña. Visiblemente molesta por las alusiones, le reclamó que, si tenía algo que decir sobre ella, lo hiciera de manera abierta y sin rodeos.

“Gracias, presidente. Qué bueno que usted sea un presidente abierto y civilizado, no como otros frustrados que tenemos aquí”, dijo la senadora, antes de rematar: “Cuando alguien, en cualquier lugar aquí en este Senado, quiera aludirme, que lo haga abiertamente con huevos”.

⭕Viggiano acusa a Noroña de estar ‘frustrado’ y ser un ‘acomplejado’, el morenista dice ‘que nada de eso le acomoda’



La senadora del @PRI_Nacional, @caroviggiano se lanzó contra Gerardo @fernandeznorona al llamarlo ‘farsante’ y recordarle que cada que usa la tribuna saca sus… pic.twitter.com/F1X4DeCsJB — Político MX (@politicomx) October 28, 2026

Así, la discusión sobre los señalamientos contra la presidencia del INE se convirtió también en un enfrentamiento entre legisladores de Morena y del PRI, mientras la oposición insistió en que los senadores del partido guinda deben responder políticamente por las acusaciones contra Taddei.

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cehr