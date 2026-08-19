La Marina neutraliza más de 300 explosivos improvisados

PERSONAL de la SSPC y del Ejército, ayer, tras hallar los artefactos.

LA SECRETARÍA de Marina (Semar) localizó “más de 300 artefactos explosivos improvisados” y aproximadamente 300 kilogramos de material detonante en Agua Verde, municipio de El Rosario, Sinaloa. Personal naval especializado neutralizó los dispositivos en el sitio después de establecer un perímetro de seguridad.

El hallazgo ocurrió durante recorridos de vigilancia de la Armada de México, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR). Para deshabilitar las piezas intervino el equipo de Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos (BLONAE).

EL TIP: EN EL AÑO se han asegurado 50 dispositivos explosi vos: Baja California, 50; Nayarit, 15; NL, 4, y en Durango, 39.

Durante 2026, Sinaloa ha registrado otros aseguramientos de gran escala. El 12 de mayo, la Marina decomisó 100 dispositivos preparados para drones en distintos municipios, mientras el Ejército encontró 350 adicionales en El Zapote, Mazatlán, junto con armas, cartuchos y equipo.

Según los reportes federales, otro golpe ocurrió el 19 de mayo, cuando autoridades aseguraron 109 explosivos improvisados a dos hombres que viajaban en un vehículo. Seis días después, personal naval localizó 21 más en poblados de Mazatlán, entre ellos El Recodo, Los Copales y El Quelite.

Otro de los mayores hallazgos ocurrió durante la primera semana de junio. En la colonia Lola Beltrán, en el municipio El Rosario, integrantes del Ejército mexicano y de la Policía Estatal de Sinaloa localizaron un automóvil con 567 artefactos explosivos. Ese mismo informe incluyó 16 piezas adicionales decomisadas por la Semar en El Zapote.