¿Qué debe tener una mochila de emergencia y cuántas debe haber por familia?

En los últimos días la mochila de emergencia ganó gran viralidad en redes sociales, pues comenzaron a debatirse diversas teorías entre los internautas sobre las razones por las cuales varios países comenzaron a compartir esta recomendación para su población.

Pese a la relación que los internautas señalaban que podría tener la mochila de emergencia con situaciones mundiales, en México esta recomendación lleva realizándose por varios años.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) aseveró que la mochila de emergencia no tiene relación con “la ocurrencia inminente de un desastre” y tampoco está vinculada “con avisos o tendencias de otros países”.

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La #MochilaDeEmergencia es una campaña permanente de la #CNPC y forman parte de las acciones habituales de difusión para consolidar en toda la población una cultura de protección civil.



Te recomendamos mantenerla siempre preparada y actualizada.

Está pensada para actuar con… pic.twitter.com/60rQZy4Tww — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) November 3, 2026

¿Qué debe tener una mochila de emergencia?

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) compartió diversos comunicados con los materiales indispensables que debe contener una mochila de emergencia, incluyendo artículos para los animales de compañía en caso de tenerlos.

Esta mochila se debe tener a la mano ante cualquier caso de emergencia, por lo que se recomienda tener una por familia con todo lo necesario para que esta se pueda tomar rápidamente al evacuar los domicilios.

También se puede armar una mochila de vida para cada miembro de la familia más compacta y ligera, la cual debe contener lo requerido para cubrir necesidades individuales durante al menos 72 horas después de un incidente de emergencia.

“La mochila de emergencia es un kit de artículos básicos que permite a una persona o familia estar preparada para responder ante una situación de riesgo o desastre natural, como un sismo, inundación, incendio o huracán” señala la SSPC.

Autoridades de Protección Civil comparten recomendaciones para integrar una mochila de emergencia con artículos esenciales que contribuyan a proteger tu seguridad y la de tu familia. https://t.co/LKtqUfXaoi pic.twitter.com/ajKFMEaKmR — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) November 3, 2026

Los artículos que debe tener una mochila de emergencia son:

Linterna de baterías

Dinero en efectivo

Artículos de higiene personal como papel sanitario, cepillo, pasta de dientes, y toallas higiénicas

Cobija

Agua embotellada

Radio portátil

Encendedor

Silbaro

Alimentos no perecederos

Al menos una muda de ropa, incluyendo ropa para vestirse a capas si es posible

Duplicado de llaves

Además, se recomienda portar artículos para bebés como pañales o alimento en caso de necesitarlos, medicamentos que algún miembro de la familia deba tomar regularmente, así como alimento y correa para los animales de compañía en caso de tenerlos.

Adicionalmente se recomienda portar una memoria USB con todos los documentos importantes digitalizados, o bien, una carpeta plastificada que contenga los documentos impresos de todos los miembros de la familia.

Deberían de decir las cosas como son y decir que el idiota del presidente tromps seguramente va hacer algo muy estupido y nos va a llevar la chingada a todos menos a los de allá arriba en fin vayan alistando a sus familias por si nos toca pasarnos el Fallout pic.twitter.com/AINpXKl7Yc — Dead Man Walking (@deadman_g59) November 2, 2026

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