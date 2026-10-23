Fuerzas federales arrestan a ‘Mando 20’ por ataque con coche bomba a Policía en Michoacán

Derivado de investigaciones coordinadas por fuerzas federales se realizaron cateos en dos inmuebles del municipio de Tecomán, Colima, donde fueron detenidos David “N”, alias “Mando 20” , Sinuhe “N” y Cristian “N”, relacionados con la explosión de un vehículo ocurrida el 6 de diciembre de 2025 frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán, que dejó seis personas sin vida y varias más heridas, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch en sus redes sociales.

Durante estas acciones se aseguraron armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo, documentación, propaganda del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) entre otros indicios relevantes para la investigación.

“De acuerdo con las líneas de investigación, David “N” es el presunto responsable del atentado. Se le identifica como líder de una célula del CJNG con presencia en Tecomán, Colima, y municipios aledaños.

“Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer los hechos, identificar a todos los involucrados y llevarlos ante la justicia, tanto a quienes ejecutaron el ataque como a quienes lo ordenaron”, publicó el titular de la SSPC.

Omar García Harfuch agradeció la colaboración de la Fiscalía General del Estado de Michoacán y de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, y a la Secretaria de Seguridad de Colima cuyo apoyo, dijo, fue fundamental para avanzar en las investigaciones y fortalecer la coordinación institucional.

“Un ataque que cobró la vida de seis personas no puede quedar impune. La coordinación entre las instituciones del Gabinete de Seguridad @GabSeguridadMX con las entidades federativas es indispensable para combatir a las organizaciones criminales y proteger la vida y la tranquilidad de las familias mexicanas”, escribió Omar García Harfuch .

Derivado de investigaciones coordinadas por la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina @SEMAR_mx, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana @SSPCMexico y @FGRMexico, a través de la Agencia de Investigación Criminal, se realizaron cateos en dos inmuebles… pic.twitter.com/qZFtxrT4up — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 23, 2026

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