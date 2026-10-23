Gobierno de Claudia Sheinbaum conforma Consejo Asesor para atender desabasto en hospitales

Para resolver el desabasto en unidades médicas del sector público, el Gobierno Federal conformó el Consejo Asesor para la Transformación Digital del Sector Salud, con el que se buscará optimizar y modernizar el almacenamiento y distribución de más de tres mil millones de tipos de medicamentos e insumos.

La necesidad de emprender esta estrategia partió de las visitas directas a hospitales para identificar las deficiencias que enfrentan, explicó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien atribuyó el retraso a los esquemas de distribución, mas no a una carencia en las compras.

“Como les he platicado de las visitas que hemos estado haciendo y de las reuniones, necesitamos modernizar completamente el sistema de salud. A veces no necesariamente es un problema de que no se haya comprado un medicamento porque se compró. Pero el proceso de que ese medicamento llegue a las manos de un paciente, de un derechohabiente, o incluso del área en donde va a haber un quirófano o donde hay un quirófano en un hospital público, hay retrasos por diferentes razones”, dijo.

Con este proyecto se aspira a contar con un sistema que permita automatizar y tener una trazabilidad de los insumos desde su llegada al almacén hasta su entrega a los pacientes o su uso en quirófanos dentro del IMSS, IMSS Bienestar, ISSSTE y Pemex.

Mientras el Consejo tiene listo el sistema de optimización -que tendrá que estar listo para enero de 2027- la mandataria aseguró que el sector salud se valdrá de mecanismos “manuales” de información para garantizar la llegada de los insumos a los hospitales y no haya desabasto.

El equipo de trabajo está conformado por cuatro expertos: la doctora Zaida Estefanía Alarcón Bernal, profesora de carrera y coordinadora de Ingeniería en Sistemas Biomédicos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM; el doctor Cuauhtémoc Sánchez Ramírez, profesor investigador del Instituto Tecnológico de Orizaba, del Tecnológico Nacional de México; el doctor Jonás Velasco Álvarez, investigador del CIMAT de Aguascalientes y el doctor Rolando Menchaca Méndez, profesor titular C en el Instituto Politécnico Nacional.

Estos especialistas estarán acompañados por un equipo de Inteligencia Artificial, con egresados de la Fábrica de IA de la Agencia de Transformación Digital y el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, que se encargarán de crear los mecanismos para esta modernización.

Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaria de Salud, ahondó que se contemplan tres proyectos prioritarios, donde el primero es crear el mecanismo de solicitud en tiempo real de los medicamentos e insumos que se requieren en los hospitales; el segundo, la gestión e inventario con las entradas y salidas del material; el tercero, la Plataforma de logística de entrega de última milla, es decir, la planeación de las rutas de entrega.

“La idea de este Consejo Asesor, el objetivo central, como decía ya la Presidenta, es que muy rápidamente podamos traer toda su experiencia, todo su expertise, toda su creatividad, y lo más importante, creo que como todos que estamos de este lado en México: el cariño por el pueblo de México y la necesidad de mejorar nuestro sector salud, para integrar las distintas fuentes de información que tenemos a disposición para analizar”, dijo.

Destacó que con esto no sólo se reducirán los tiempos en la logística de entrega, sino también los costos de distribución.

Se espera que alrededor del 23 de noviembre se cuenten con los primeros resultados del nuevo esquema.

“Y con esa información, con su talento, con lo que han aprendido, con lo que desarrollemos juntos, pues hacer la optimización de las rutas logísticas que nos minimicen los tiempos y costos de distribución para que los insumos lleguen más rápido donde se requieran, optimizar el abastecimiento para que las farmacias, los centros de salud, los hospitales tengan asignados los medicamentos según lo que requieren, siempre en el momento que lo necesitan, y de una manera muy importante predecir las necesidades y anticiparlas para poder atender a todos los mexicanos en el sector público”, subrayó.

Te puede interesar:

- Llueven críticas de partidos y consejeros a Taddei... ella acusa ataque a todo el INE

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR