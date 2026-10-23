Maru Campos responsabilizó a exfiscal César Jáuregui de entrada de agentes de EU a México: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, fue quien responsabilizó directamente al exfiscal del Estado, César Jáuregui, de haber permitido la entrada de agentes de Estados Unidos al territorio mexicano y aseguró que en ningún momento se le obligó a dar tal declaración.

“Sí fue un momento de tensión, pero lo que yo rescato es que finalmente ocurrió lo que ella consideró pertinente, porque nadie la obligó a nada. Ella me dijo: ‘El fiscal, el exfiscal fue el responsable, yo no sabía nada, de la entrada de los agentes a Chihuahua”, expuso la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que durante la reunión que ambas sostuvieron en el Aeropuerto de Ciudad Juárez se elevaron los ánimos, como lo expuso la gobernadora en una entrevista este jueves.

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Afirmó que fue Maru Campos Galván quien negó haber tenido alguna responsabilidad en la intervención de los agentes de la CIA y responsabilizó al exfiscal, hoy procesado por traición a la patria, y a quien también señaló por otros delitos como corrupción y ser propietario de casinos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que ambas “levantaron la voz” durante esta discusión, en donde la gobernadora inició con reclamos por haber sido acusada de traición a la patria, lo cual Sheinbaum Pardo le negó.

“Levantamos la voz en algún momento, sí, las dos. Ella me reclamó de por qué la había acusado yo de traición a la patria. Yo le dije: ‘No.’ Le dije: ‘Tiene que investigarse porque entraron agentes extranjeros a México sin el permiso y acorde con la Ley de Seguridad Nacional.’ Cuando yo le dije, ‘Es que entraron agentes’, ella me dijo: ‘No fui yo, fue mi exfiscal’. Pero no solo me dijo eso. Me dijo que habían encontrado corrupción que había cometido el exfiscal. Me dijo que el exfiscal tiene casinos. Que eso habían encontrado ellos cuando movió al fiscal”, contó.

Ante tal acusación, la Presidenta Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo haberle pedido que entonces se emprendiera una investigación conforme a la ley y le ofreció pasar esta información a la Fiscalía General de la República (FGR), así como solicitar que la titular, Ernestina Godoy, la recibiera.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que esto ocurrió y que Campos Galván replicó las acusaciones ante la FGR, por lo que incluso sugirió a la fiscal contar su versión sobre la información que la gobernadora le hizo llegar en la reunión.

“¿Qué le dijo la Presidenta? Procede, como debe proceder cualquier ciudadano cuando encuentra actos que violan la ley. Entonces le dije, “¿Por qué no procede la Fiscalía de Justicia del Estado de Chihuahua. Y si te parece, le comentó la fiscal General de la República para que te reciba’. La fiscal General de la República la recibió. Y la fiscal puede contar lo que le dijo la gobernadora de Chihuahua. Que por lo que me comenta la fiscal le dijo exactamente lo mismo: que el responsable de que hubieran entrado agentes a Chihuahua es el exfiscal y que además habían encontrado actos de corrupción. Esa es la conversación”, relató.

También confirmó que la gobernadora acusó a la dirigente de Morena, Ariadna Montiel, de tener nexos con la delincuencia organizada, ante lo que la instó a presentar una denuncia con pruebas, lo cual a la fecha no ha ocurrido.

“Esa es la conversación. Ella me dijo que pensaba que Ariadna tenía nexos con el narcotráfico. Y le dije: ‘Si tienes pruebas, preséntalas.’Hasta ahora no ha presentado ninguna prueba. Y Ariadna, pues es una mujer honesta que dirige muy bien a Morena. Pero si alguien tiene pruebas contra cualquiera Pues no es un dicho. Es una denuncia con pruebas”, dijo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que ambas quedaron en sostener una relación institucional.

“Me dijo, “Bueno, ¿y cómo va a seguir la relación?” Y le dije de manera institucional, “Si tienes un tema de seguridad puedes hablar con el secretario de Seguridad, si tienes un tema que tenga que ver con cualquier otro tema institucional entre el Gobierno Federal y el Gobierno de Chihuahua. Con la Secretaría de Gobernación te ayudamos en todo lo que necesites. Esa fue en resumen la conversación”, contó.

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