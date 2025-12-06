Estalla coche bomba frente a comandancia policial de Coahuayana, Michoacán; hay un muerto y 10 heridos

Un vehículo con artefactos explosivos detonó frente a la comandancia policial de Coahuayana, Michoacán, hechos por los cuales hay una persona muerta y 10 heridas, y que investigan las autoridades estatales.

Medios locales reportaron que los hechos ocurrieron alrededor de las 12:50 horas, cuando un vehículo negro, con explosivos al interior, explotó frente al edificio, mientras había oficiales en el lugar.

#ÚltimaHora | Un muerto y 10 heridos tras la explosión de un carro bomba en Coahuayana, Michoacán



El hecho ocurrió en las inmediaciones de la base de la policía local



En fotografías se circularon por medios digitales, se mira el vehículo en llamas y una columna de humo rodeando el recinto, así como fragmentos del vehículo que habrían salido disparados por la explosión.

Posteriormente, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán confirmó los hechos, y aseguró que se trató de un “ataque directo”, el cual, de forma preliminar, dejó el saldo de una persona muerta y 10 heridas.

En un ataque directo a la Policía Comunitaria de Coahuayana se registró la explosión de un artefacto, que preliminarmente dejó una persona fallecida y 10 lesionadas.



Estamos atendiendo el hecho y brindando apoyo.

Además, remarcó que está llevando a cabo las investigaciones pertinentes, además de que se está brindando apoyo.

“En un ataque directo a la Policía Comunitaria de Coahuayana se registró la explosión de un artefacto, que preliminarmente dejó una persona fallecida y 10 lesionadas”, escribió la SSP estatal.

“Estamos atendiendo el hecho y brindando apoyo. Se ampliará la información conforme avance la verificación oficial”, abundó.

Autoridades no han dado más información sobre este incidente ni sus posibles causas. Sin embargo, ocurre en un momento tenso para Michoacán, tras el reciente homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Por lo anterior, autoridades estatales y federales han acordado un reforzamiento de la seguridad en el estado, así como de la Estrategia contra la Extorsión.

