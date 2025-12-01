Por Plan Michoacán, 932 detenidos y 23 t de droga asegurada

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, ayer, en conferencia de prensa.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, presentó los avances del Plan Michoacán, donde detalló los resultados obtenidos entre el 1 de octubre de 2024 y el 15 de noviembre de 2025, como parte de la estrategia instruida por la Presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la seguridad, la coordinación institucional y la atención a comunidades y sectores productivos de la entidad.

El Gabinete de Seguridad informó que, en los primeros 20 días del Plan Michoacán, los homicidios se redujeron casi 50 por ciento, se reforzó la seguridad y se acordó dotar de armamento militar a la policía estatal y municipal de Uruapan.

El Dato: La SSPC destacó que, al observar cifras de homicidios durante septiembre y noviembre, Uruapan bajó de 20 a 8; Zamora de 21 a 16; Morelia de 14 a 3; y Apatzingán de 11 a 5.

De acuerdo con el reporte oficial, durante este periodo han sido detenidos 932 personas vinculadas con delitos de alto impacto y se aseguraron cerca de 23 toneladas de droga; además, 924 armas de fuego y 17 laboratorios de metanfetamina fueron desmantelados.

García Harfuch señaló que estos resultados son consecuencia del reforzamiento ordenado por el Gobierno de México, que incrementó el estado de fuerza con 12 mil 514 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y la SSPC, quienes trabajan de manera conjunta con autoridades locales.

El despliegue incluye unidades de investigación e inteligencia equipadas con herramientas tecnológicas destinadas al seguimiento de objetivos prioritarios y al combate a delitos de alto impacto. También se fortaleció a la Policía Estatal y a la Fiscalía de Michoacán con capacitación, equipamiento y acompañamiento.

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, del 10 al 26 de noviembre se ejecutaron operativos en los que participaron elementos de la Defensa, GN y autoridades locales, lo que permitió la detención de 134 personas, así como el aseguramiento de armas, explosivos, vehículos y drogas sintéticas, entre ellas 425 kilos de metanfetamina.

Como parte del combate a la extorsión, se instaló una subsede de la Estrategia Nacional contra este delito en Michoacán y se capacitó a operadores del 089. Esto permitió 478 detenciones a nivel nacional, de las cuales 180 corresponden al estado.

Destacó que, “con estas acciones, las instituciones del Gobierno de México refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para fortalecer la seguridad, combatir la impunidad y proteger a las familias michoacanas”.

Por su parte, el titular de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, explicó que el 8 de noviembre arribaron mil 980 elementos adicionales que se sumaron a los cuatro mil 386 ya desplegados y a los cuatro mil 140 enviados por mandos territoriales, para un total de 10 mil 506, lo que contribuyó a que los homicidios dolosos pasaran de 111 a 58 durante noviembre.

Afirmó que ya hubo un impacto directo de la estrategia, con la reducción en homicidios dolosos entre septiembre y noviembre, al pasar de 111 a 58 homicidios dolosos en el estado, consecutivamente.

En tanto, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó que se conformó una fuerza especial para Michoacán integrada por mil 781 efectivos, 83 unidades, dos helicópteros, drones tácticos y binomios caninos, con operaciones focalizadas en Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana. Añadió que también se emplean buques para la vigilancia marítima, lo que permitió el aseguramiento de 2.5 toneladas de cocaína en altamar.

Además, explicó que se fortaleció la vigilancia terrestre, marítima y aérea con el objetivo de garantizar la seguridad de las comunidades y mantener presencia en zonas estratégicas del estado, particularmente aquellas vinculadas con actividades productivas y rutas comerciales.

Finalmente, el Gabinete de Seguridad reiteró que las instituciones federales continuarán trabajando de manera coordinada con autoridades locales. “La pacificación de Michoacán es una prioridad nacional”, subrayó García Harfuch al concluir la presentación de resultados.

Sigue indagatoria en jalisco

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que continúan las investigaciones para localizar a los dos policías federales desaparecidos en días recientes en el municipio de Zapopan, Jalisco.

Durante conferencia de prensa, el titular de la SSPC señaló que ya se tienen indicios que podrían conducir a los responsables. Explicó que tanto en la búsqueda como en las labores de investigación participan instituciones del Gabinete de Seguridad.

De acuerdo con reportes previos, los agentes realizaban trabajos de investigación e inteligencia en el estado cuando se perdió contacto con ellos. Posteriormente, el vehículo en el que se trasladaban fue localizado con impactos de bala y manchas de sangre en Zapopan.

Las autoridades de Jalisco, junto con instancias federales, activaron un operativo de búsqueda para localizar a dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reportados como desaparecidos desde el 25 de noviembre.

El Gobierno federal informó previamente que la búsqueda se realiza con la coordinación de la Sedena, la Marina y la Guardia Nacional, con el objetivo de localizar a los agentes y garantizar su integridad.

Niegan infiltración del narco en Miss Universo

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, afirmó que el Gobierno de México no tiene registro de ningún vínculo entre el crimen organizado y el certamen Miss Universo 2025, pese a las versiones que surgieron tras las investigaciones contra uno de los empresarios relacionados con el evento.

Durante su mensaje a medios, aclaró que las indagatorias que derivaron en órdenes de aprehensión contra varias personas —incluido un copropietario del concurso— no implican al certamen ni a su estructura financiera.

Explicó que las investigaciones en curso se concentran en actividades delictivas imputadas a individuos específicos y que no hay elementos que señalan una participación institucional del concurso o de su organización internacional. Además, pidió no generar conclusiones adelantadas y reiteró que las autoridades continuarán trabajando para esclarecer completamente el caso.

13 órdenes de aprehensión hay derivadas de las indagatorias

“Es importante no especular. Lo que podemos afirmar con responsabilidad es que no hay evidencia que vincule al certamen con dinero del crimen organizado”, señaló.

El funcionario insistió en que el Gobierno de México mantendrá la coordinación entre la SSPC, la Fiscalía General de la República y otras dependencias del Gabinete de Seguridad para continuar con las investigaciones y garantizar procesos transparentes.

Las indagatorias apuntan a que Raúl Rocha Cantú, propietario del certamen Miss Universo, habría mantenido durante al menos dos años una estructura interna dentro de la Fiscalía General de la República para conocer de manera anticipada los avances de las investigaciones en su contra. El esquema operaba con el apoyo de servidores públicos ubicados, quienes ingresaban a bases de datos institucionales para extraer información solicitada.

Estos funcionarios facilitaban detalles sobre cateos solicitados, indagatorias financieras, requerimientos ministeriales e informes de inteligencia vinculados al empresario, a sus empresas y a su patrimonio.

Abaten a El Pichón, brazo derecho del Chapo Isidro

Fuerzas federales abatieron en Sinaloa a Pedro “N”, alias El Pichón, identificado como mano derecha de Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, líder del Cártel de los Beltrán Leyva, quien contaba con orden de extradición solicitada por la Corte Federal del Distrito Sur de California por los delitos de asociación delictuosa para importación y distribución de fentanilo y cocaína.

De acuerdo con el secretario de Marina, Raymundo Morales Ángeles, este hecho derivó de un enfrentamiento durante un despliegue paralelo en estados vecinos. En conferencia de prensa, autoridades federales detallaron que en ese operativo también fueron detenidos Adelemo “N” y Miguel “N”, presuntos integrantes de la facción de El Chapo Isidro. La célula, señalaron, operaba laboratorios y resguardaba infraestructura para la fabricación de metanfetamina.

Pedro “N”, abatido ayer por autoridades federales. ı Foto: Especial

El Dato: El embajador de EU en México, Ronald Johnson, felicitó al Gobierno de México “por su exitosa operación en Michoacán contra el Cártel de Sinaloa. ¡La justicia prevalecerá!”.

De acuerdo con la Secretaría de Marina (Semar), en los cateos realizados se aseguraron inmuebles, laboratorios, precursores químicos, armas de fuego, drogas terminadas, así como equipo especializado utilizado para la producción de sustancias ilícitas.

El Gabinete de Seguridad destacó que estas acciones se llevaron a cabo de manera paralela al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, estrategia que ha intensificado el despliegue de fuerzas federales en la región y que también incluye operaciones en estados colindantes y territorios con influencia delincuencial sobre la entidad.

600 litros de precursores químicos se aseguraron en esta acción

Las autoridades también mencionaron otros resultados recientes, como la detención de Alejandro “N” en España —tras ser ubicado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México— y cateos en Jalisco, donde fueron asegurados laboratorios, sustancias químicas y equipo especializado.

El Gabinete de Seguridad reiteró que estas intervenciones buscan debilitar a las organizaciones criminales que operan en varias entidades y reducir su capacidad de producción de drogas sintéticas, una de las principales fuentes de financiamiento de estos grupos.

El Chapo Isidro, identificado como una de las figuras más importantes relacionadas con el Cártel de Sinaloa, previamente ha sido detenido. Primero, en 2014; sin embargo, poco tiempo después fue puesto en libertad luego de que las pruebas en su contra fueran desestimadas. Posteriormente, en 2017, pero nuevamente obtuvo su libertad debido a supuestas irregularidades en su detención.