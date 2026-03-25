‘Se puede votar una parte y otra no… lo que más importa es eliminar privilegios’, plantea CSP ante resistencia del PT

Ante la renuencia del Partido del Trabajo (PT) a respaldar el Plan B de reforma electoral, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sugirió separar los dos objetivos centrales del proyecto, dejando a un lado por ahora lo relativo a adelantar la revocación de mandato.

Este martes, el aliado de Morena ratificó su desacuerdo con el proyecto alterno enviado por la mandataria federal, al ausentarse del debate en comisiones del Senado, donde se aprobó el dictamen.

Consultada al respecto, Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que por ahora lo que más importa sacar adelante es la parte para “eliminar los privilegios”, lo cual se busca por medio de recortes al presupuesto que se asigna a los Congresos, al Senado y un tope a la conformación de las regidurías, así como la eliminación de pagos extraordinarios para consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

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“Ya depende de los senadores. De todas maneras, lo que más nos importa a nosotros es reducir los privilegios… Está una propuesta; se puede votar una parte y otra no. Así es en el Senado o en la Cámara de Diputados o en cualquier Congreso”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia de prensa.

Claudia Sheinbaum Pardo remarcó que el objetivo de poner tope a los gastos presupuestales en los congresos es el de destinar dichos recursos a obras públicas para redes de drenaje, pavimentación, luminarias.

Claudia Sheinbaum Pardo planteó que una de las posibles razones por las que los petistas se oponen a que la revocación de mandato ocurra en el mismo año que elecciones gubernamentales es que esto impactaría en la votación que reciben.

“Pero hay quien piensa pues que se van a reducir sus votos porque vaya la presidenta en la boleta en el 27. Entonces, no lo quieren aprobar… Y hay otros de los que nos han o que han venido con el proyecto, pues temen reducir su votación. Es la verdad… Hay quien le parece que puede perder votos. Entonces, no sé si esta sea la razón del PT, ¿verdad? de no apoyar”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

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FGR