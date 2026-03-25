PT se aparta del impulso al Plan B y regatea apoyo rumbo a votación en el pleno

La iniciativa de reforma electoral pasó al pleno, donde se espera que este miércoles sea analizada y votada

Con 24 votos a favor de Morena y el Verde Ecologista de México (PVEM), 11 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano y cero abstenciones, así como la ausencia del Partido del Trabajo (PT), las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobaron el plan B de la reforma electoral.

La iniciativa de reforma electoral pasó al pleno, donde se espera que este miércoles sea analizada y votada en una sesión vespertina, y en la que deberá lograr dos terceras partes de los votos de los presentes para ser aprobada.

EL DATO: EN MATERIA de revocación de mandato,la reforma permite difundir y promover el voto a favor de la Presidenta, pero se prohíbe la utilización de recursos públicos.

Luego de tres horas de discusión en la sesión de comisiones que comenzó con 30 minutos de retraso, la oposición calificó la iniciativa de centralista, violatoria del pacto federal y de ampliar los privilegios del Ejecutivo federal.

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La sesión comenzó con un quorum de 10 senadores en Puntos Constitucionales y 15 en Estudios Legislativos. Los legisladores petistas Lizeth Sánchez y Alejandro González Yáñez se ausentaron de la sesión, a pesar de que este último se posicionaría en nombre de su partido.

Al inicio, el senador Óscar Cantón informó que González Yáñez estaba “en camino”, pero nunca llegó ninguno de los dos, pese a que se encontraban en el recinto.

Durante la discusión, PAN, PRI y MC señalaron que la reforma busca en realidad que la titular del Ejecutivo federal aparezca en la boleta electoral en los comicios de junio de 2027, y pueda llamar al voto a favor de Morena y sus candidatos desde la mañanera, mientras que a la oposición “se le pone bozal”.

El panista Marko Cortés rechazó el argumento del ahorro de cuatro mil millones de pesos que promueve el gobierno y señaló que ésta beneficia directamente a la Presidenta: “La reforma ni evita privilegios porque le da el privilegio a la Presidenta de ir a hacer campaña y promover su imagen. Esta iniciativa no reduce privilegios, los amplía. En un régimen ya no republicano, sino centralista”.

Además, advirtió sobre la ausencia de sanciones al crimen organizado en el texto de la reforma: “Si no sancionamos desde la Constitución que, si el crimen organizado interviene, participa o apoya una campaña, sancionando al candidato y al partido, no estamos atendiendo realmente lo que México necesita”.

El emecista Luis Donaldo Colosio criticó que la reforma deje abierta la temporalidad para solicitar la consulta de revocación del mandato, lo que convierte ese elemento en “una variable que el Gobierno puede administrar a conveniencia”.

Advirtió que, cuando la Constitución no acota los tiempos de un proceso, “es el Gobierno quien sale ganando”. Sostuvo que la iniciativa “no sirve más que para romper el principio de equidad en la contienda” y que “vulnera de manera directa el pacto federal”.

La senadora del PRI Claudia Anaya sostuvo que la iniciativa “violenta los principios federalistas y republicanos de la Constitución” y “trastoca la independencia y soberanía de los estados y municipios para autorregularse”.

Por el contrario, la morenista Andrea Chávez consideró que, si se realiza la revocación de mandato, debe haber la oportunidad de que la Presidenta defienda sus obras y su labor.

Al más puro estilo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el morenista Manuel Huerta sacó un “detente” con los rostros del exmandatario y de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la discusión, el senador del Verde Luis Alfonso Silva puso como ejemplo el proceso de revocación de mandato que se realizó en Oaxaca hace unos meses; ante esto, la priista Carolina Viggiano respondió: “Lo que ustedes hicieron fue un arrastradero de gente y un cochinero”.

El senador del albiazul Marko Cortés le entró al debate al señalar que en esa consulta sólo votó 30 por ciento del electorado local, pero “sus propios aliados impugnaron esa propia elección de revocación, porque cuando la perra es brava, hasta los de casa muerden”.

Mientras que la emecista Alejandra Barrales lamentó que en el texto no se haga referencia alguna a la intervención del crimen organizado, “que cada vez participa más en nuestros procesos electorales”, y tampoco respecto a la sobrerrepresentación de Morena en el Congreso.

Ricardo Anaya lamentó que la iniciativa estuviera “plagada de errores que tuvieron que ser subsanados, como es el caso de la paridad de género y el número de regidores, aspectos que debieron ser ajustados en el dictamen, para dejar establecido que los municipios sólo puedan contar de uno a 15, con el fin de que se mantenga la austeridad.

“Ésta es probablemente la iniciativa más pobre, chafa, mal hecha, mal elaborada que ha enviado la Presidenta al Senado. Hasta donde pudieron, corrigieron la basura de iniciativa”, señaló Anaya Cortés.

Al concluir la sesión, el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, publicó en redes sociales una fotografía donde aparece con los coordinadores del PT en ambas cámaras, Alberto Anaya y Reginaldo Sandoval; además de los senadores Alejandro González Yáñez y Lizeth Sánchez; el coordinador del Verde, Manuel Velasco, así como Arturo Escobar, coordinador nacional electoral de ese partido, acompañado del siguiente texto: “La coalición Morena, Verde y PT seguirá unida y haciendo historia”.

MONREAL VE POSIBLE ELIMINAR REVOCACIÓN

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, abrió la posibilidad de que el plan B llegue sin la cuestión de la revocación de mandato.

Explicó que un escenario probable es que el Senado apruebe la reforma electoral en lo general, pero una o varias bancadas podrían reservar artículos para su discusión en lo particular, entre ellos el 35, referente a la revocación de mandato.

Además, indicó que si en la votación en lo particular, el o los artículos reservados no alcanzan la mayoría calificada, tendrían que ser excluidos de la minuta que el Senado enviaría a la Cámara de Diputados.

“No sabemos cómo llegue, porque hay varias hipótesis. Votarse en lo general y en lo particular, reservarse artículos. Como es el procedimiento legislativo, no podemos saber hasta que concluya la votación en el Senado”, indicó.

Monreal Ávila dijo que el PVEM y el PT “están tranquilos, a la espera de la solución en la Cámara de Senadores. El Partido Verde ha dicho que votará en favor de todo el plan B, el PT creo que está en proceso de revisión, pero vamos a ver qué sucede”.

“El plan B se discute en las comisiones, dado que es cámara de origen. En las comisiones lo puede aprobar y lo suben al pleno para el próximo jueves o miércoles... Yo no he anticipado nada, he descrito hipótesis. Una hipótesis es que se apruebe todo y que lleguen los cuatro artículos”, dijo.

Claudia Arellano

La oposición cierra filas contra el plan electoral

Por. Tania Gómez

Los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) garantizaron, este martes, que sus respectivas bancadas irán en bloque en contra de la reforma electoral conocida como plan B, impulsada por Morena, y descartaron cualquier deserción en sus filas durante la votación en el Senado de la República, ante la posibilidad de que Morena no obtenga la mayoría calificada para avalar la enmienda.

NOSOTROS no dudamos que el régimen, el oficialismo, va a hacer todo lo posible por intentar presionar a nuestras senadoras y senadores CLEMENTE CASTAÑEDA Coordinador parlamentario de MC en el Senado



El coordinador de los senadores panistas, Ricardo Anaya Cortés, descartó que el oficialismo pueda sumar votos de integrantes de su bancada, para poder avalar la iniciativa, ante la posibilidad de que ésta no cuente con el aval de los seis senadores del Partido del Trabajo (PT).

EL DATO: LA SENADORA DEL PT Lizeth Sánchez reconoció coincidencias con la reforma en temas como austeridad y participación ciudadana, pero con reservas en equidad electoral.

“Absolutamente. Lo tenemos ya platicado, votado al interior del grupo parlamentario. Todo el grupo parlamentario del PAN en el Senado va a votar en contra de este bodrio, de este adefesio de reforma hecha con las patas y que no se hace cargo de los verdaderos problemas de la democracia mexicana”, afirmó.

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que ningún senador priista faltará a la votación.

“No habrá ninguna ausencia, no habrá ninguna justificación. Hoy primero es México y los senadores del PRI estaremos todos presentes para votar en contra de ese plan B”, declaró a medios en el Senado.

Moreno Cárdenas precisó que el tricolor ha cancelado cualquier actividad: “Hoy no hay comisiones, no hay giras, no hay representaciones. Estaremos todos los días de sesión como debemos de estar”.

Moreno Cárdenas también reconoció que el Partido del Trabajo ha tomado “una posición firme” al separarse del bloque oficialista en este tema, y advirtió que, si esa ruptura se consolida, la oposición tiene capacidad de conformar una mayoría.

El coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, acusó al oficialismo de presionar a senadores opositores y aseguró que su bancada toma previsiones para evitar ausencias.

“Nosotros no dudamos que el régimen, el oficialismo, va a hacer todo lo posible por intentar presionar a nuestras senadoras, a nuestros senadores”, afirmó.

El senador elogió la postura del PT y calificó como “irónico e injusto” que el oficialismo trate a ese partido de “traidores” cuando, en su opinión, defiende la misma causa que MC.

En el caso del PVEM, Arturo Escobar y Vega, coordinador nacional electoral de ese partido, dejó en claro que su partido votará a favor, al tiempo que descartó que hayan sido presionados o se les haya ofrecido canonjías a cambio del voto.

“Ninguna. La verdad es que (la Presidenta Claudia Sheinbaum) es sumamente respetuosa del análisis que, de manera independiente, hacen los partidos”, dijo.

Respecto al único voto incierto dentro de la bancada del PVEM, del senador Armando Melgar; Escobar y Vega afirmó que el legislador “está en el análisis de la iniciativa” y que él daría a conocer su posición.

En el caso del PT, su vicecoordinadora, Geovana Bañuelos, rechazó hacer declaraciones sobre la postura que tendrá su bancada respecto a la reforma, este miércoles, en el pleno. Al ser cuestionada al respecto, se limitó a decir: “vamos a dialogar”.

Desconocen 7 consejeros la postura oficial del INE

Por. Tania Gómez

SIETE DE LAS 11 consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE) desconocieron la existencia de un posicionamiento institucional sobre la iniciativa de reforma electoral conocida como “Plan B” y rechazaron cualquier vínculo con un supuesto documento difundido en medios, al asegurar que el órgano colegiado no ha emitido observaciones ni propuestas al respecto.

En un comunicado conjunto, las y los consejeros señalaron que “hasta la fecha el órgano colegiado no ha emitido observaciones ni propuestas respecto de la iniciativa de reforma conocida como plan B”, pese a versiones periodísticas que apuntaban a la entrega al Senado de un análisis atribuido al instituto.

Asimismo, enfatizaron que “se tiene conocimiento de que diversos medios de comunicación han referido la supuesta entrega de un documento atribuido al INE”, pero subrayaron que “desconocemos por completo su origen, contenido y las circunstancias de su presunta entrega”.

11 Consejeros electorales forman parte del INE

7 consejeros del INE informaron que no han emitido observaciones ni propuestas sobre el plan B de la reforma electoral.



Manifiestan desconocer un documento que circula, asegurando que no representa una posición institucional.



Reiteran apertura al diálogo por vías oficiales. 👇🏼 pic.twitter.com/NBaZMvIFHL — Azucena Uresti (@azucenau) March 24, 2026

Las consejerías aclararon que dicho material “no refleja ni representa una posición institucional”, al tiempo que reiteraron su disposición a participar en el proceso legislativo mediante canales formales.

“Reiteramos nuestra apertura al diálogo y disposición a aportar la experiencia técnica para la eventual reforma electoral”, indicaron, y añadieron que atenderán “cualquier requerimiento o llamado que se nos formule por las vías institucionales correspondientes”.

Los consejeros Jorge Montaño, Uuc-kib Espadas y Norma Irene de la Cruz no apoyaron el pronunciamiento.

En sus redes, la consejera Dania Ravel externó: “al interior del INE no se ha elaborado, discutido, ni consensuado documento alguno que contenga aportaciones o sugerencias a dicha iniciativa de reforma constitucional. Tampoco se ha hecho del conocimiento del órgano colegiado la supuesta entrega de un documento de esta naturaleza como postura institucional”.

CSP asegura que “el PT tiene derecho a tener diferencias”

Por: Yulia Bonilla

Ante la inconformidad que el Partido del Trabajo (PT) dejó ver respecto al Plan B de reforma electoral, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que tienen derecho a decidir su postura y refirió que ella no vigila el voto de cada uno de los senadores.

En los días recientes se reavivó la incertidumbre sobre si el plan alterno que la mandataria envió en materia electoral será aprobado, debido a que los aliados de Morena no están de acuerdo con algunos lineamientos como que la revocación de mandato coincida con las elecciones gubernamentales en 2027.

En ese sentido, comentó que los petistas tienen derecho a inconformarse porque no es obligatorio que todos piensen lo mismo a favor del plan; sin embargo, señaló que será la gente la que evalúe la manera en que cada legislador vote.

“Ya la gente también sancionará esa parte. Entonces, digamos que en la reunión de ayer se avanzó bien”, declaró durante su conferencia.

Además, recordó que el rechazo no sólo es de parte de los aliados, sino principalmente de los opositores del PAN, PRI y MC.

EL DATO: LA MANDATARIA aseguró que el asunto principal del plan B de la reforma es erradicar el privilegio, dado que un consejero del INE no puede ganar más que la Presidenta.

“Tienen derecho a tener diferencia. Nadie dice que todos deben asumir lo que dice la presidenta. Pero pues también la gente ve como vota… Depende de los senadores. Yo no estoy tras los senadores, uno por uno para ver cómo van a votar. Nosotros enviamos una propuesta que consideramos es importante que tenga dos áreas, o dos propuestas”, declaró.

A pesar del señalamiento, afirmó que no está vigilante de cómo vota cada legislador. “Depende de los senadores. Yo no estoy tras los senadores, uno por uno, para ver cómo van a votar. Nosotros enviamos una propuesta que —consideramos— es importante”, dijo.

Sin embargo, señaló que será el pueblo el que evalúe la manera en que cada legislador vote. “Ya la gente también sancionará esa parte”, declaró.

Aunque la mandataria dijo que sí tiene contemplada la posibilidad de que el plan B también sea rechazado, afirmó esperar más a que éste sea avalado.

“Sí, es que es igual que el plan A: Yo tengo una responsabilidad con el pueblo a la que no voy a renunciar nunca, nunca, y esa responsabilidad la cumplo al enviar una iniciativa. Ah, ya depende de los senadores cómo van a votar. Entonces, que digan: ¡Ay! Fue derrotado el plan B. Para mí no es derrota; al revés: quién vota a favor de los privilegios y quién vota en contra de los privilegios, porque también muestra quiénes son todos, ¿verdad? Ése es mi punto de vista”, explicó.

El plan B es un proyecto de reformas alternativo enviado por la Presidenta al Congreso, luego de que en la Cámara de Diputados Morena no consiguió que sus aliados del PT y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) apoyaran las reformas planteadas por la mandataria.

EL TIP: COMO PARTE de las modificaciones, la mandataria explicó que ya no aplazará la elección Judicial, sino que se mantendrá en 2027.

El desacuerdo de estos dos partidos fue contra la reducción al presupuesto que se le asigna a los partidos políticos y también contra las modificaciones a la manera en que se designan las candidaturas plurinominales, las cuales se ocupan por designación directa de los partidos y no por el voto de la población.

Ahora, con el plan alterno, la inconformidad es que se plantea que la consulta de revocación de mandato —para que la población valore si la mandataria continúa en el cargo o no— ocurra en 2027, lo cual ven como una puerta abierta a que este ejercicio se preste a la promoción electoral que únicamente beneficiaría a Morena, por ser el partido del que emanó la Presidenta.

Tal escenario ha sido descartado por Sheinbaum Pardo, al asegurar que la propia veda electoral y el marco normativo de la revocación no permitirían pronunciamientos partidistas ni de gobierno, pero lo que sí podrá hacer es exhortar a la población a participar en la consulta sobre si quiere o no que siga al frente del poder.

PRÓXIMOS COMICIOS. En otros aspectos electorales, rumbo a las elecciones del próximo año, también cuestionó las decisiones que se han comenzado a perfilar dentro de partidos de oposición, como Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Acción Nacional (PAN), rumbo a las siguientes elecciones federales.

Calificó como “curioso” la posible aspiración del emecista Luis Donaldo Colosio Riojas a gobernar el estado de Sonora, a pesar de ser del estado de Nuevo León.

“Curioso, no, que un senador de Nuevo León, bueno, no pongamos el caso específico, pero que un senador de un estado quiera ser gobernador de otro”, declaró.

Aunque comentó que tiene derecho a querer contender por dicho cargo, remarcó que le resulta “extraña” tal aspiración.

“Tiene derecho, pero está curioso. Está medio extraño, ¿no?”, dijo.

También cuestionó que uno de los métodos que se analiza dentro del PAN para elegir a sus próximos candidatos sea la encuesta, luego de que la aplicación de este ejercicio ha sido criticada por parte de los albiazules por parte del panismo.

“Me acordé. ¿Qué les pareció que el PAN ahora va a elegir a sus candidatos por encuesta? Está bueno, ¿no? Tantos años criticando a Morena. Vi ahí en las redes un meme en el que está uno copiándole al otro haciendo el examen. Está chistoso, ¿no? Por lo menos curioso”, señaló.

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