PRI votará contra Plan B electoral en el Senado, no habrá ninguna ausencia, adelanta ‘Alito’ Moreno

"Alito" Moreno adelanta que toda la bancada priista en el Senado votará en contra del Plan B electoral.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, aseguró que no habrá ninguna ausencia de su bancada para votar en contra del Plan B de reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, cuya discusión en la Cámara alta se prevé para las próximas semanas.

Por lo anterior, el líder priista aseguró que “no habrá ninguna justificación” para que su bancada se alinee en contra del avance del que consideró un “plan que destruye al régimen democrático”.

En entrevista con medios, Moreno Cárdenas aseguró que todos los priistas “estamos dialogando, construyendo” y sosteniendo reuniones para asegurar que, desde su bancada, se frene el avance del Plan B electoral, al que también llaman “Plan Venezuela”.

TE RECOMENDAMOS: Informó en la Mañanera México evalúa alianza con Brasil para encontrar yacimiento petrolero

Un aspecto del Senado de la República ı Foto: Cuartoscuro

“Tenemos reuniones permanentes, estamos todos convocados para estar en estos días, en los días de estación, todos presentes y no habrá ninguna ausencia, no habrá ninguna justificación”, explicó “Alito” Moreno.

“Los senadores del PRI estaremos todos presentes para votar en contra de ese plan B, que es el plan Venezuela, el plan dictadura, el plan que destruye al régimen democrático”, abundó el líder priista.

El dirigente nacional del PRI explicó que es necesario un contrapeso para la “necedad” de Morena de “destruir al régimen democrático” y, en este sentido, aseguró que el objetivo del tricolor es “defender a México”.

“Cuando los partidos del bloque oficialista se suman, se genera un contrapeso y eso es lo que necesita México: un contrapeso: Nosotros desde el PRI vamos a defender a México, seguiremos defendiendo a México para que México avance, para que México crezca”, expresó el líder priista.

🚨Alejandro Moreno asegura que todos los senadores del PRI votarán en contra del Plan B, al que ahora llama “Plan Venezuela”.



El dirigente nacional del PRI aseguró que de su partido no saldrá ningún voto ni tampoco ayudarán con ausencias.



🗞️📹Sara Pablo vía @Radio_Formula pic.twitter.com/7xTMaPRzNv — Azucena Uresti (@azucenau) March 24, 2026

Alejandro Moreno reiteró que los gobiernos de Morena han entregado “cero resultados” al país y que, en lugar de trabajar en favor de la ciudadanía, han presentado reformas que “rompen el régimen democrático” y “dividen a quienes estamos en la oportunidad de generar un contrapeso”.

Otras voces de la oposición se han pronunciado en contra del avance del Plan B electoral. En el mismo sentido se expresó el vicecoordinador de los senadores priistas, Manuel Añorve, quien aseguró que, con esta iniciativa, Morena “se quiere apoderar del sistema electoral, decidir quién gana y quién pierde”.

Mientras que, desde el PAN, el coordinador de los senadores, Ricardo Anaya, hizo un llamado a retirar la “barbaridad de iniciativa”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am