Perfilan que plan B se dictamine hoy pese a resistencias

La iniciativa de reforma electoral impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum se atoró este martes en el Senado de la República, ante la falta de acuerdos entre Morena y el Partido del Trabajo (PT); sin embargo, el coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, señaló que los problemas de ajustes de técnica del proyecto están resueltos, por lo que su dictaminación se realizará este martes.

“Resueltos los ajustes de técnica legislativa y la uniformidad en los artículos transitorios de la reforma a diversos artículos de la Constitución en materia de austeridad republicana, les puedo informar que en unas horas circulará el dictamen y la convocatoria a la reunión de las comisiones unidas, para discutir y aprobar el dictamen mañana (hoy), conforme al artículo 139 del reglamento del Senado, señaló, a través de sus redes sociales.

El Dato: Ignacio Mier aseguró que la reforma electoral cuidará no romper los principios de austeridad y uso racional de los recursos públicos.

Estas declaraciones se dan luego de que más temprano se evidenciara que Morena no ha conseguido los consensos necesarios con la bancada del PT, que se ha manifestado en contra de que la consulta de revocación de mandato de la jefa del Ejecutivo pueda coincidir con las elecciones intermedias de 2027, al ampliarse el tiempo para que sea solicitado el ejercicio. Este lunes estaba prevista la sesión de comisiones unidas de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, donde se dictaminaría la iniciativa; sin embargo, fue cancelada.

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Asimismo, se esperaba que la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, acudiera a un encuentro con legisladores, a quienes daría a conocer sus observaciones al respecto, pero también se canceló. La funcionaria electoral únicamente envió un documento con sus consideraciones.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier, sostuvo un encuentro con Alberto Anaya, coordinador de la bancada del PT. Posteriormente, este último dejó en claro que el tema que atora la iniciativa es lo concerniente a la fecha de la consulta de revocación del mandato.

Al respecto, Ignacio Mier admitió que el pleno podría no votar la reforma sino hasta después de Semana Santa. “Tiene que ser necesariamente pasado al pleno el martes de la semana de Pascua, a más tardar”, declaró ante medios de comunicación, aunque se negó a confirmar si el dictamen estaría listo antes o después de la Semana Santa.

Más tarde, en conferencia de prensa de los presidentes de las comisiones de Estudios Legislativos, Enrique Insunza, y Puntos Constitucionales, Óscar Cantón, este último dejó en claro que darán un espacio para las negociaciones, pero “escuchamos argumentos, posturas, y se va a respetar la voluntad de la mayoría en este Senado”.

El senador señaló que gobernadores de distintos partidos, preocupados por el artículo 115 constitucional, que regula la integración de los cabildos municipales, se han expresado en torno al aspecto de la iniciativa que establece un mínimo de siete y un máximo de 15 regidores. Estados como Oaxaca, con 570 municipios, muchos de ellos muy pequeños, o Tabasco, con sólo 17, enfrentan condiciones que hacen difícil adaptarse a ese aspecto.

Ignacio Mier informó que se trabaja en ajustes técnicos al documento, para que en lugar de establecer siete a 15 regidores, sea uno a 15, y así se garantice el principio de austeridad republicana. Añadió que se están revisando las constituciones y leyes municipales de los 31 estados, citando los casos de Veracruz y Tabasco, que ya tienen regulados sus propios umbrales.

“De que va a haber plan, va a haber

plan”, finalizó Mier Velazco