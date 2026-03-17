Plan B electoral busca debilitar al INE y frenar contrapesos democráticos, advierte el PRI

El senador Manuel Añorve adelantó que la bancada del PRI votará contra el Plan B.

El vicecoordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, advirtió que la reforma electoral impulsada por Morena pone en riesgo los equilibrios democráticos del país, al plantear, dijo, cambios que debilitan al árbitro electoral y favorecen la concentración del poder político , por lo que adelantó que su bancada votará en contra de la iniciativa.

Durante una entrevista, el legislador afirmó: “No es el plan B, es el plan Maduro. Es un traje a la medida igual que en Venezuela, no hay que perder de vista el objetivo”. Añadió que, a su juicio, la iniciativa no responde a criterios de austeridad, sino a una estrategia de control político: “No es austeridad, es control lo que quiere Morena”.

PRI advierte intenciones de debilitar al INE

Añorve sostuvo que detrás de la reforma existe una intención de debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE) y modificar las reglas de representación en municipios para favorecer al partido en el poder. “Quieren disminuir y callar al INE, reducir la representación proporcional y acotar las voces de fiscalización”, advirtió.

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El senador también acusó que el oficialismo busca influir en los procesos electorales de 2027, adelantando la consulta de revocación del mandato.

“Lo más grave es que quieren, por la puerta de atrás, que la presidenta aparezca en la boleta en 2027. Quieren hacer campaña con recursos públicos y decidir quién gana y quién pierde” Manuel Añorve, senador del PRI



En su posicionamiento, recordó que un intento previo de reforma fue invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y acusó al gobierno de haber debilitado al Poder Judicial .

El priista también vinculó la propuesta con un contexto económico adverso, al señalar que “no hay crecimiento económico”, que “la deuda pública prácticamente se duplicó” y que la inflación y el alza en combustibles afectan a la población. “Esto está provocando la irritación de la gente y se va a reflejar en 2027”, dijo.

PRI adelanta voto en contra del “Plan B”

Sobre la postura de su bancada, fue categórico: “Nosotros votaríamos en contra, por supuesto. Es una reforma que busca debilitar al árbitro electoral y tener el control absoluto de las elecciones”.

Finalmente, el legislador acusó que Morena utilizará su mayoría en los congresos locales para aprobar la reforma: “Ellos funcionan como una mayoría dictatorial. Lo que les mandan es lo que hacen”. Y concluyó que la iniciativa es un distractor frente a otros problemas del país: “Quieren desviar la atención de los grandes problemas en México”.

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cehr