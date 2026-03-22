Alcaldes y alcaldesa de la Ribera de Chapala rechazan construcción del Acueducto Presa Solís-León

Los ocho alcaldes y la alcaldesa de la Ribera de Chapala hicieron un llamado al Gobierno Federal para dialogar y reconsiderar la construcción del Acueducto Presa Solís-León.

En el marco del Día Mundial del Agua, las autoridades municipales de Chapala, Ocotlán, Jamay, La Barca, Poncitlán, Jocotepec, Tizapán el Alto e Ixtlahuacán de los Membrillos advirtieron repercusiones ecológicas, económicas, turísticas y sociales para la Ribera y el estado de Jalisco, ya que la ejecución y operación del proyecto reduciría la cantidad de agua que ingresa al Lago de Chapala.

Alejandro de Jesús Aguirre Curiel, alcalde de Chapala, dijo que sería irresponsable guardar silencio ante el proyecto Acueducto Presa Solís-León, pues afectaría al regulador ecológico que brinda el lago más grande de México, así como su entorno social, económico y turístico.

Por lo anterior, piden al Gobierno Federal abrirse al diálogo para resolver el tema de manera técnica y no política.

“El Lago de Chapala no se toca, se cuida y se defiende (...), hoy queremos hacer un llamado respetuoso pero firme a la Conagua. La invitamos a transparentar la información, abrir el diálogo con los municipios aquí presentes. Esto no es un conflicto entre estados, también es importante aclararlo, esto es un llamado a la responsabilidad nacional” Alejandro de Jesús Aguirre Curiel, alcalde de Chapala



El alcalde de Chapala aseguró que ya se interpusieron poco más de 10 mil juicios de amparo colectivos e individuales , de los cuales, cerca del 40 por ciento de ellos han sido desechados por la autoridad judicial, bajo el argumento de falta de interés o afectación de la construcción de la obra para estos municipios.

Jesús Aguirre Curiel explicó que el proyecto inició hace unos meses, pero que está detenido por productores de Acámbaro , Guanajuato, ante las afectaciones que puede generar el proyecto.

Deysi Nallely Ángel Hernández, alcaldesa de Ocotlán, aseguró que ante la importancia que tiene el Lago de Chapala no solo para los lugareños, sino para todo el estado, se debe detener este proyecto.

“El lago es el corazón hídrico del Occidente del país. De aquí dependen millones de personas, de aquí dependen pescadores, lancheros, familias y comunidades enteras. De aquí depende el equilibrio ambiental de toda una región” Deysi Nallely Ángel Hernández, alcaldesa de Ocotlán



La alcaldesa también destacó que no están en contra del desarrollo, sino de las acciones o proyectos que pongan en riesgo la vida del Lago de Chapala.

Desde 2009, el Lago de Chapala cuenta con la designación de sitio Ramsar, reconocido como humedal de importancia ecológica para la avifauna y biodiversidad en el estado.

Arturo Israel Ascencio Gómez, alcalde de Poncitlán, dijo que los municipios implicados en la defensa del Lago de Chapala, e incluso estados, tendrían afectaciones ante el Acueducto Presa Solís-León, por lo que piden buscar otras estrategias como, por ejemplo, el impulso de acciones para el aprovechamiento del agua de lluvia.

En el llamado también participaron César Molina Sahagún, alcalde de Jamay, Ricardo Hernández Becerra, alcalde de La Barca, Hugo David García, alcalde de Jocotepec, José Santiago Coronado, presidente municipal de Tizapán el Alto y Heriberto García Murillo, alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos.

cehr