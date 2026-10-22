Lotería Nacional emite billete por el 98 aniversario del AICM

La Lotería Nacional y el Grupo Aeroportuario Marina presentaron un billete especial para conmemorar los 98 años de historia del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), recinto estratégico que conecta diariamente a la capital con más de 100 destinos nacionales e internacionales.

La emisión rinde tributo al legado del principal puerto aéreo del país y reconoce el esfuerzo constante del personal civil y militar que coordina el flujo de pasajeros y carga comercial en la infraestructura aeroportuaria nacional.

El cachito conmemorativo exhibe una imagen de la remodelada Terminal 2 y corresponde al Sorteo Superior Número 2903. La celebración de la rifa se llevará a cabo el viernes 6 de noviembre a las 20:00 horas.

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El sorteo ofrece un Premio Mayor de 17 millones de pesos mexicanos distribuidos en dos series, con una bolsa total repartible de 51 millones de pesos. Las fracciones ya están disponibles en todos los puntos de venta del país.

Durante la develación del billete, mandos de la Secretaría de Marina y directivos aeroportuarios destacaron que la terminal se mantiene como un motor indispensable para el turismo, los negocios y la conectividad comercial de México.

#LoteríaInforma 🗞️ | Celebramos 98 años del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México 🇲🇽🧳



Nuestra directora general, la Mtra. @OliviaSalomonV, encabezó junto a autoridades de la Secretaría de Marina y del Grupo Aeroportuario Marina la develación del billete… pic.twitter.com/KdmbsVE4Qt — Lotería Nacional (@lotenal) October 22, 2026

El subsecretario de Marina, José Barradas Cobos, afirmó que el AICM se consolida como una pieza indispensable en la historia contemporánea del país, al ser la puerta de entrada para dar a conocer el arte y la cultura mexicana.

Actualmente, las instalaciones del aeropuerto capitalino se encuentran en una fase de modernización en sus Terminales 1 y 2. Las obras contemplan mejoras en la infraestructura, optimización de servicios e incorporación de herramientas tecnológicas para agilizar los procesos aéreos.

Por su parte, la directora de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, resaltó que el boleto rinde un homenaje sincero a las generaciones de trabajadores que han mantenido en operación continua este centro de transporte a lo largo de casi un siglo.

El origen histórico del aeropuerto se remonta al 5 de noviembre de 1928, cuando se registró el primer aterrizaje de una aeronave en las pistas del terreno que hoy ocupa el AICM, iniciando la aviación comercial moderna en la capital.

La ceremonia contó con la participación de la comunidad aeroportuaria e invitados del sector. El sorteo oficial podrá seguirse completamente en vivo mediante el canal institucional de YouTube de Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

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JVR