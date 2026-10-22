Josefina Rodríguez inaugura la edición 38 del Cancún Travel Mart

La industria turística del Caribe Mexicano inicia una nueva etapa de comercialización internacional con la apertura del Cancún Travel Mart en su edición 38. El evento busca conectar a prestadores de servicios locales con operadores de diversos continentes para potenciar la llegada de visitantes a la entidad.

Durante el encuentro, las autoridades federales y estatales reafirmaron su compromiso para impulsar no solo los destinos tradicionales de playa, sino también las alternativas de turismo comunitario, cultural y gastronómico que ofrecen los municipios de Quintana Roo.

Entre los anuncios principales destaca la confirmación de una nueva ruta aérea directa entre Milán y Cozumel, programada para iniciar operaciones el próximo 24 de diciembre, lo que reforzará la conectividad con el mercado europeo durante la temporada invernal.

TE RECOMENDAMOS: Sorteo Superior 2903 Lotería Nacional emite billete por el 98 aniversario del AICM

La titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, sostuvo que la región cuenta con el respaldo total de la administración federal para consolidar sus atractivos en los mercados internacionales.

“El Caribe Mexicano no está solo. Tienen el apoyo del gobierno federal y de una Presidenta que escucha al sector. Hoy no hablamos solo de Cancún, sino de una zona llena de grandeza turística”, afirmó la funcionaria federal.

#Comunicado Sectur 📣



La secretaria de Turismo, @josefinarodzam, inaugura la edición 38 del Cancún Travel Mart. 🌊☀️



La secretaria de Turismo del Gobierno de México refrendó el respaldo del Gobierno de México a #QuintanaRoo y reconoció el trabajo coordinado con las autoridades… pic.twitter.com/Ra7E5dlhEI — SECTUR México (@SECTUR_mx) October 22, 2026

Por su parte, la gobernadora Mara Lezama Espinosa enfatizó la importancia del trabajo coordinado entre autoridades y la iniciativa privada para defender la competitividad del estado y garantizar que los beneficios del sector alcancen a las comunidades locales.

Esta edición del foro de negocios prevé la participación de representantes comerciales provenientes de 18 países, entre los que figuran Estados Unidos, Canadá, Alemania, España, Italia, Irlanda, Brasil, Argentina y Colombia.

Al acto inaugural asistieron también autoridades municipales de Benito Juárez, Puerto Morelos e Isla Mujeres, así como dirigentes de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres y del Consejo Nacional Empresarial Turístico.

El Cancún Travel Mart se realiza desde 1987 y se ha posicionado como uno de los encuentros de negocios más relevantes de la región para la negociación de tarifas, paquetes vacacionales y promociones del sector turístico mexicano.

🌎✈️ ¡En #QuintanaRoo seguimos abriendo puertas al mundo y generando más oportunidades para nuestra gente!



Inauguramos la XXXVIII edición del Cancún Travel Mart 2026, junto a la secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, donde anunciamos un 20% adicional en… pic.twitter.com/re3ke0YakI — Mara Lezama (@MaraLezama) October 22, 2026

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR