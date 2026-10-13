Quintana Roo celebra 15 años de operaciones de Air France entre París-Cancún: Mara Lezama

Mara Lezama Espinosa destacó la confianza de la aerolínea gala en Quintana Roo para impulsar el turismo europeo.

La conexión aérea París-Cancún-París, operada por Air France, conmemoró 15 años de operaciones ininterrumpidas —con excepción de un periodo de algunos meses durante la pandemia de COVID-19—, periodo en el que se ha posicionado como un puente estratégico para fortalecer la conectividad de Quintana Roo, incentivar el turismo de Europa y estrechar el vínculo entre México y Francia .

En el evento conmemorativo, llevado a cabo en el Aeropuerto Internacional de Cancún, la gobernadora Mara Lezama Espinosa agradeció el respaldo de la aerolínea gala al Caribe Mexicano. Asimismo, con la presencia del Director General de Air France y KLM en México, Maarten Snijders, y del Cónsul Honorario de Francia en la entidad, Emmanuel Cyril Grimbaum, la mandataria destacó que el mercado francés genera entre 230 mil y 250 mil visitantes anuales en la entidad.

Mara Lezama detalló que el turismo francés representa el segundo mercado emisor más relevante del continente europeo para Quintana Roo, situándose únicamente detrás del Reino Unido y superando a España y Alemania. Por ello, enfatizó la importancia de preservar y robustecer los puentes aéreos con el viejo continente.

De acuerdo con cifras expuestas por la gobernadora, cerca del 60 por ciento de los viajeros europeos que se desplazan a territorio mexicano eligen como destino el Caribe Mexicano. Esta región recibe a más de un millón de turistas procedentes de Europa cada año.

Durante su intervención, Mara Lezama resaltó el interés particular que muestran los visitantes galos por el patrimonio arqueológico local, así como su constante movilidad dentro del estado. Estas dinámicas contribuyen a la diversificación de la industria turística y generan derrama en distintos sectores económicos de las comunidades locales.

Air France cumplió 15 años de operar la ruta París-Cancún con el anuncio de un incremento progresivo de frecuencias. ı Foto: Especial.

Por su parte, Maarten Snijders expuso que la conmemoración abarca tres motivos centrales: el 15 aniversario de la ruta, el inicio de una nueva temporada con la reanudación del vuelo directo entre el Aeropuerto de París-Charles de Gaulle y Cancún, y los 200 años de relaciones bilaterales entre México y Francia.

Snijders anunció que la empresa operará inicialmente tres vuelos semanales entre la capital francesa y Cancún, con un esquema de incremento progresivo hasta alcanzar un vuelo diario a partir del 14 de diciembre. En el acto protocolario, al que asistieron la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, y el Gerente de Relaciones Institucionales del aeropuerto, Alejandro Rosel Ramírez, se realizó el corte de listón, la recepción de pasajeros, un corte de pastel y la presentación de mariachis.

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JVR