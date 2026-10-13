¡Acapulco y Cancún unen fuerzas para conquistar nuevos mercados turísticos!

Cancún, Quintana Roo. — Con una estrategia enfocada en abrir nuevos mercados, fortalecer la conectividad y generar mayores oportunidades para el sector turístico, el Gobierno Municipal de Acapulco, encabezado por la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, llevó la promoción de nuestro destino al Caribe mexicano mediante la Caravana de Promoción Turística realizada en Cancún.

Por instrucciones de la alcaldesa, el secretario de Turismo de Acapulco, Mtro. Noé Peralta Herrera, encabezó este encuentro de promoción y vinculación comercial que reunió a 200 agencias receptivas, con el propósito de ampliar la comercialización del destino, estrechar relaciones con socios estratégicos y atraer a nuevos segmentos de visitantes nacionales e internacionales.

El encuentro contó con la distinguida presencia de Juan Pablo Zazueta, secretario de Turismo de Cancún; Andrés Martínez Reynoso, director general del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo; Axayacalt Herrera Ocaña, administrador del Aeropuerto OMA; Susana Palazuelos, chef internacional, y Beatriz Iracheta, como invitada especial.

La presencia de representantes del sector turístico, aeroportuario y empresarial permitió fortalecer los espacios de diálogo y colaboración entre dos destinos emblemáticos de México, con amplias posibilidades de generar nuevas oportunidades comerciales y ampliar su alcance en los mercados turísticos.

Acapulco y Cancún: una alianza que abre nuevas rutas para el turismo

La colaboración entre ambos destinos representa una oportunidad para impulsar el intercambio de visitantes, explorar alternativas de conectividad aérea nacional e internacional y consolidar alianzas entre agencias de viajes, operadores turísticos, empresarios y prestadores de servicios.

Mientras Cancún representa una importante puerta de entrada al Caribe mexicano, Acapulco ofrece al viajero su historia, sus playas, su gastronomía, sus atardeceres y una tradición turística que forma parte de la identidad de México. La unión de esfuerzos busca convertir estas fortalezas en nuevas oportunidades de promoción y comercialización.

Con esta caravana, la Secretaría de Turismo Municipal refrenda su compromiso de trabajar de la mano con el sector privado y con otros destinos para posicionar a Acapulco en nuevos mercados, fortalecer su competitividad y contribuir a la generación de empleos, ingresos y bienestar para las familias acapulqueñas.

La estrategia de promoción turística continúa avanzando con una visión de cooperación, conectividad y apertura comercial, bajo la premisa de que sumar esfuerzos permite ampliar horizontes y construir nuevas oportunidades para el destino.

¡Acapulco y Cancún, dos grandes destinos de México, unidos para atraer más visitantes, conectar mercados y hacer crecer el turismo!

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