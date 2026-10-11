Acapulco vuelve a brillar: fortalece su proyección internacional con nuevas alianzas turísticas

Acapulco vuelve a brillar. A pesar de las inclemencias del tiempo ocasionadas por el paso de la tormenta tropical Simón, el puerto mantiene su actividad turística y registró una ocupación hotelera del 45 por ciento el día sábado, demostrando la capacidad de recuperación y la fortaleza de uno de los destinos más emblemáticos de México.

Por indicaciones de la presidenta municipal, Dra. Abelina López Rodríguez, la Secretaría de Turismo de Acapulco mantiene comunicación directa y permanente con los empresarios, hoteleros, prestadores de servicios y representantes de los distintos segmentos turísticos, con el propósito de atender sus necesidades y dar seguimiento a las acciones que permitan mantener la recuperación y el crecimiento del destino.

El secretario de Turismo de Acapulco, Mtro. Noé Peralta Herrera, anunció que esta semana iniciará una gira de trabajo por el estado de Quintana Roo, con una agenda de reuniones con agencias receptivas, operadores turísticos y representantes del sector en Playa del Carmen y Cancún.

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El @AcapulcoGob que preside Leticia Lozano Zavala agradece la confianza de quienes eligen nuestro destino e invita a todos los turistas a disfrutar de sus playas, gastronomía, amplia oferta hotelera y la hospitalidad que nos distingue. pic.twitter.com/zLRzmDOAth — Secretaría de Turismo de Acapulco (@Sectur_Acapulco) July 30, 2026

Como parte de esta estrategia, se contempla la firma de cartas de amistad y colaboración para fortalecer los vínculos comerciales, ampliar las oportunidades de promoción y generar nuevas alianzas que contribuyan a recuperar el mercado turístico internacional.

Peralta Herrera destacó que uno de los objetivos prioritarios de esta gira es fortalecer la nueva ruta aérea Cancún-Acapulco, cuyo inicio de operaciones está previsto para el próximo 3 de noviembre, una conexión estratégica que permitirá acercar ambos destinos, facilitar la movilidad de los visitantes y abrir nuevas oportunidades para atraer turismo nacional e internacional.

“Tenemos que hacer alianzas, trabajar unidos con las agencias de viajes, los operadores turísticos y nuestros socios comerciales para recuperar el mercado extranjero y seguir posicionando a Acapulco en los principales mercados turísticos”, expresó el funcionario municipal.

Asimismo, reconoció que, por instrucciones de la presidenta Abelina López Rodríguez, se continúa impulsando el fortalecimiento de la conectividad aérea, portuaria y terrestre, mediante la gestión de nuevas rutas, la reactivación de vuelos y la construcción de alianzas estratégicas que permitan incrementar la llegada de visitantes.

En este contexto, este lunes 12 de octubre Acapulco recibirá nuevamente al crucero Eurodam, de Holland America Line, perteneciente al corporativo Carnival Corporation, después de 17 años sin la llegada de esta embarcación al puerto. Su arribo representa una oportunidad para fortalecer la actividad de cruceros, impulsar el consumo local y mostrar a los visitantes internacionales los atractivos, la gastronomía, la cultura y la hospitalidad de Acapulco.

El secretario de Turismo subrayó que la recuperación del destino requiere coordinación institucional, cercanía con el sector empresarial y una promoción permanente en los mercados estratégicos.

“Acapulco tiene historia, belleza natural, infraestructura turística y, sobre todo, gente trabajadora que todos los días demuestra su compromiso con este gran destino. Vamos a seguir trabajando, haciendo alianzas y fortaleciendo nuestra conectividad para que Acapulco continúe brillando y reciba cada vez a más visitantes”, concluyó Noé Peralta Herrera.

Acapulco sigue brillando. Su recuperación avanza con trabajo, unidad y una visión de futuro.

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