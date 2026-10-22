Anuncia Mara Lezama aumento del 20% en promoción turística y nuevos vuelos

Cancún. — La gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció que aumentará un 20 por ciento la promoción turística para fortalecer los 12 destinos de Quintana Roo y atraer a un mayor número de visitantes, al inaugurar la edición XXXVIII del Cancún Travel Mart 2026, junto con la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Roríguez Zamora, evento organizado por la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres.

Mara Lezama Espinosa dijo que esta feria de comercialización turística es la más importante del Caribe Mexicano, que reúne a compradores, proveedores, empresarios y profesionales de la industria para fortalecer alianzas estratégicas, generar oportunidades de negocio e impulsar la competitividad de los destinos de Quintana Roo.

Mara Lezama Espinosa dio a conocer que en noviembre próximo o a más tardar en diciembre será inaugurado el distribuidor vial del bulevar Kukulcán. Y el 24 de diciembre entrará un vuelo directo de Milán, Italia a Cozumel, siendo el primer vuelo con avión de doble piso.

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Mara Lezama Espinosa añadió que el compromiso de su administración es avanzar hacia un modelo turístico competitivo, innovador y sostenible, que proteja los ecosistemas, preserve la identidad cultural y amplíe los beneficios de esta actividad hacia las comunidades del norte, centro y sur del estado.

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Roríguez Zamora, dijo que, desde la instancia a su cargo, se está haciendo una nueva clasificación hotelera y muchas otras iniciativas. Reconoció que el Cancún Travel Mart 2026, es un gran evento, un modelo a seguir a nivel nacional, al destacar que año con año se vaya incrementando el número de compradores.

“Cuando hay alguna crisis surge una oportunidad, y ese es el claro ejemplo que está haciendo el Caribe Mexicano. Cuando hay menos frecuencias de un turismo estadounidense, abren oferta turística y nuevas rutas a Canadá y a otros lugares de Europa. Hoy está generando que tengamos números alentadores” dijo Rodríguez Zamora.

En su intervención el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Rodrigo de la Peña Segura, reconoció que hoy destinos turísticos de Quintana Roo son maduros, exitosos, que ofrecen experiencias únicas a través de sus riquezas naturales.

Dijo que el Cancún Travel Mart 2026 es el encuentro comercial más importante con una participación de más de 400 delegados compradores y proveedores que provienen de más de 20 países, por ello, dijo, se debe seguir apostando por la innovación, por una promoción estratégica, sólida y vanguardista.

Al evento asistió el secretario del Turismo en el estado, Bernardo Cueto Riestra; la presidenta municipal de Puerto Morelos, Blanca Merari Tziu Muñoz; el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Miguel Ángel Fong González; presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano David Ortiz Mena, entre otros.

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