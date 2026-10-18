Anuncia Mara Lezama nuevas rutas y más vuelos internacionales hacia el Caribe Mexicano

La gobernadora Mara Lezama anunció el incremento de vuelos y frecuencias hacia los aeropuertos de Cancún y Tulum para la temporada invernal.

El Caribe Mexicano ampliará su conectividad aérea durante la temporada invernal con nuevas rutas y frecuencias internacionales desde Canadá, Estados Unidos y Europa, así como conexiones nacionales hacia los aeropuertos de Cancún y Tulum, anunció la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

La programación contempla la incorporación de vuelos operados por aerolíneas como Air Canada, Air Transat, Flair, Porter, Breeze, Air France, Neos, Viva Aerobus y Volaris, con operaciones que comenzarán en distintas fechas entre octubre de 2026 y enero de 2027.

Conexiones aéreas reforzadas impulsarán la llegada de turistas y la derrama económica en Quintana Roo durante los próximos meses. ı Foto: Gobierno Quintana Roo

Mara Lezama destacó que el incremento de la conectividad aérea busca atraer más visitantes al Caribe Mexicano, la Capital Mundial de las Vacaciones, y generar mayor prosperidad compartida para las familias quintanarroenses, al fortalecer los enlaces con mercados turísticos estratégicos.

El Aeropuerto Internacional de Cancún concentrará nuevas frecuencias desde Canadá, Estados Unidos y Europa, además de dos rutas nacionales.

✈️🌴 ¡Más vuelos, más visitantes y más conectividad para nuestro #CaribeMexicano!



Esta temporada invernal, #Cancún y #Tulum suman nuevas rutas y frecuencias desde Canadá, Estados Unidos, Europa y destinos nacionales, fortaleciendo nuestra conexión con el mundo.



Seguimos… pic.twitter.com/RyNBNdh2T6 — Mara Lezama (@MaraLezama) October 18, 2026

Desde Canadá, se incorporarán las siguientes operaciones:

Calgary–Cancún : Air Canada , cuatro vuelos semanales, a partir del 11 de diciembre .

Fredericton–Cancún : Air Transat , un vuelo semanal, a partir del 16 de diciembre .

Edmonton–Cancún : Flair , tres vuelos semanales, a partir del 16 de diciembre .

Montreal–Cancún : Flair , tres vuelos semanales, a partir del 16 de diciembre .

Calgary–Cancún : Flair , cuatro vuelos semanales, a partir del 17 de diciembre .

Halifax–Cancún : Porter , tres vuelos semanales, a partir del 18 de diciembre .

Windsor–Cancún: Air Transat, un vuelo semanal, a partir del 19 de diciembre.

Nuevas rutas aéreas conectarán al Caribe Mexicano con mercados estratégicos de Canadá, Estados Unidos, Europa y destinos nacionales. ı Foto: Gobierno Quintana Roo

Desde Estados Unidos, la programación incluye tres nuevas conexiones:

Tampa–Cancún : Breeze , dos vuelos semanales, a partir del 19 de diciembre .

Pittsburgh–Cancún : Breeze , tres vuelos semanales, a partir del 7 de enero de 2027 .

Richmond–Cancún: Breeze, dos vuelos semanales, a partir del 8 de enero de 2027.

En cuanto a Europa, se contempla la conexión París–Cancún, operada por Air France con tres vuelos semanales desde el 13 de octubre, así como la ruta Verona–Cancún, a cargo de Neos, con una frecuencia semanal a partir del 22 de diciembre.

La conectividad nacional también tendrá nuevas opciones con las rutas Acapulco–Cancún, de Viva Aerobus, con dos vuelos semanales desde el 3 de noviembre, y Los Cabos–Cancún, de Volaris, con tres vuelos semanales a partir del 1 de diciembre.

Tulum ampliará su conectividad internacional con la incorporación de vuelos procedentes de ciudades canadienses y estadounidenses. ı Foto: Gobierno Quintana Roo

El Aeropuerto Internacional de Tulum también ampliará sus conexiones internacionales, principalmente con ciudades canadienses, además de incorporar una ruta desde Estados Unidos.

Desde Canadá, se anunciaron las siguientes operaciones:

Montreal–Tulum : Air Transat , un vuelo semanal, a partir del 25 de octubre .

Montreal–Tulum : Air Canada , un vuelo semanal, a partir del 29 de octubre .

Toronto–Tulum : Air Canada , un vuelo semanal, a partir del 25 de octubre .

Toronto–Tulum : WestJet , dos vuelos semanales, a partir del 31 de octubre .

Calgary–Tulum : dos vuelos semanales, a partir del 29 de octubre .

Quebec–Tulum: un vuelo semanal, a partir del 25 de octubre.

El Aeropuerto Internacional de Cancún recibirá operaciones adicionales de aerolíneas como Air Canada, Breeze y Air France. ı Foto: Gobierno Quintana Roo

Desde Estados Unidos, se contempla la ruta Newark–Tulum, con dos vuelos semanales a partir del 17 de diciembre.

Mara Lezama destacó que una mayor conectividad representa más posibilidades para la llegada de turistas y para la actividad económica vinculada con el sector, desde los servicios de hospedaje y transporte hasta los comercios y pequeños negocios.

“Más vuelos, más visitantes y más prosperidad para las familias quintanarroenses”, expresó la gobernadora de Quintana Roo.

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