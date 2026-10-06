Aeropuerto de Tulum opera con normalidad tras ajuste de Aeroméxico

La ratificación de la estabilidad operativa y la previsión del incremento de rutas en el estado fueron respaldadas por la gobernadora Mara Lezama.

El Aeropuerto Internacional de Tulum “Felipe Carrillo Puerto”, en Quintana Roo, mantiene sus actividades operativas de manera habitual y sin afectaciones masivas para los pasajeros, luego de que circularan versiones periodísticas sobre presuntas cancelaciones sistemáticas de vuelos en esta terminal del caribe mexicano.

La suspensión temporal de rutas por parte de Aeroméxico responde de forma exclusiva a una reprogramación comercial por la temporada baja de turismo. Esta pausa técnica es una práctica regular en la aviación comercial del país y no compromete el flujo continuo de viajeros hacia la Riviera Maya.

Frente a estos ajustes de calendario, las autoridades del recinto aeroportuario confirmaron que las empresas Delta Airlines, United Airlines y American Airlines operan con itinerarios regulares, garantizando la conectividad directa del recinto con diversos destinos clave dentro y fuera del territorio nacional.

Para la próxima temporada alta, prevista entre noviembre de 2026 y marzo de 2027, estas aerolíneas proyectan un crecimiento del 93 por ciento en sus trayectos internacionales. El volumen de vuelos pasará de 552 operaciones actuales a un total de 1,064 servicios programados en dicho periodo.

Asimismo, el flujo turístico internacional registrará un impulso adicional a partir del próximo 24 de octubre. En esa fecha, las compañías canadienses Air Canada, WestJet y Air Transat reactivarán sus itinerarios hacia Tulum, manteniendo su oferta disponible hasta finales del primer trimestre de 2027.

Se prevé que las aerolíneas provenientes del mercado canadiense completen más de 710 operaciones internacionales combinadas durante los meses de otoño e invierno, lo que reforzará la llegada de visitantes extranjeros a la entidad del sureste del país.

La administración del Grupo Aeroportuario de la región ratificó su compromiso de mantener estándares de seguridad, eficiencia y conectividad continua para fortalecer el desarrollo económico local en el Caribe Mexicano.

El Aeropuerto Felipe Carrillo Puerto, diseñado como una infraestructura clave para aliviar la carga del Aeropuerto Internacional de Cancún, consolida progresivamente su oferta de rutas nacionales e internacionales en Quintana Roo a casi tres años de su puesta en marcha.

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JVR