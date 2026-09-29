SENEAM llega a 48 años garantizando la seguridad aérea en México

Personal especializado de SENEAM supervisa el espacio aéreo en las torres de control del país.

Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), órgano desconcentrado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), creado el 3 de octubre de 1978, está a punto de cumplir 48 años de brindar seguridad a las operaciones aéreas del país.

Desde entonces, sus tareas esenciales han sido cuidar que el tránsito de las aeronaves por el espacio aéreo se realice conforme a las normas de seguridad establecidas.

Infraestructura y telecomunicaciones de última generación fortalecen la seguridad de la navegación aérea. ı Foto: SICT

Entre sus funciones están: proporcionar los servicios de ayuda a la navegación aérea, tales como meteorología, radioayudas, telecomunicaciones aeronáuticas y control de tránsito aéreo, así como formular programas a corto, mediano y largo plazo, para el desarrollo de los servicios, construcción de instalaciones e inversiones diversas. Todo ello, con base en las leyes, convenios internacionales, reglamentos y demás disposiciones que dicten las autoridades competentes.

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Para cumplir con sus tareas, opera en las torres de control de 63 aeropuertos del país con un equipo especializado de 2 mil 657 trabajadores, integrado por controladores de tránsito aéreo, despachadores, meteorólogos aeronáuticos, ingenieros y personal de apoyo aeronáutico. El personal de SENEAM labora en turnos continuos a fin de mantener en todo momento los vuelos seguros.

El organismo tiene en funcionamiento tres radares meteorológicos: en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en el Aeropuerto Internacional de Tulum y el tercero con cobertura en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y área circundante (Colpos, Texcoco). Con estos equipos, los meteorólogos pueden realizar vigilancia y pronósticos de tormenta y lluvias que pudieran afectar las operaciones aéreas.

SENEAM dispone de 76 radiofaros, ubicados estratégicamente en todo el territorio nacional, a fin de que el piloto pueda sintonizar esta radioayuda que le permite saber el rumbo y la distancia en la que se encuentra el avión.

Controladores de tránsito aéreo vigilan de manera continua las operaciones aéreas nacionales. ı Foto: SICT

Asimismo, SENEAM cuenta con la más moderna red privada de telecomunicaciones aeronáuticas, que consta de enlaces privados redundantes, enlaces de fibra óptica y enlaces satelitales que en conjunto garantizan una mejor continuidad de los múltiples servicios que brinda.

De esta manera SENEAM, refrenda su compromiso de brindar servicios de ayuda a la navegación aérea con seguridad, fluidez, calidad y orden, en el espacio aéreo mexicano.

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