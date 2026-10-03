A contrarreloj, registro de aspirantes por una curul

A dos días de que cierre el registro de Morena para definir sus 300 coordinaciones distritales rumbo a 2027, sólo cinco de los actuales diputados han hecho pública su intención de buscar la reelección, mientras Ricardo Monreal, coordinador de la bancada en San Lázaro, calcula que entre 130 y 150 legisladores intentarán permanecer en San Lázaro.

Hasta el mediodía de ayer no se había confirmado públicamente la inscripción de esos legisladores. Si se cumple la estimación máxima de Monreal, alrededor de 59 por ciento de la bancada (254) buscaría permanecer en la cámara. Los comicios de 2027 se perfilan, además, como la última elección federal en la que estará permitida la reelección consecutiva antes de que opere la prohibición constitucional.

59 Por ciento de los diputados buscaría la reelección

Entre quienes han expresado su intención está Arturo Ávila, que el pasado 17 de septiembre anunció que buscará reelegirse. Previamente había planteado competir por la alcaldía Cuauhtémoc, pero declinó esa posibilidad. Es legislador por representación proporcional de la Segunda Circunscripción, por Aguascalientes.

Claudia Rivera Vivanco, diputada por el Distrito 7 de Tepeaca, Puebla, manifestó desde junio su intención de buscar la reelección en 2027.

Juan Antonio González Hernández reconoció públicamente desde mayo que estaba realizando actividades de cara a una posible reelección. Es representante del Distrito 4 de Puebla.

Sergio Gutiérrez Luna ha expresado que buscará reelegirse por tercera ocasión en 2027. Su actual diputación es de representación proporcional por Veracruz.

Ricardo Monreal, legislador de representación proporcional por Zacatecas, abrió la posibilidad de reelegirse en agosto pasado. Sin embargo, el 1 de octubre aclaró que no se había inscrito, y dejó su eventual participación en manos del partido.

Hasta el mediodía de ayer, La Razón confirmó algunos registros, que corresponden a personas que no forman parte de la bancada de Morena. De Baja California, Adrián Medina Amarillas (exsecretario estatal de Salud); de Quintana Roo, Diego Castañón Trejo (alcalde de Tulum) y Atenea Gómez Ricalde (alcaldesa de Isla Mujeres); por Tabasco, Bernardo Bosch Fernández, aspirante externo, y también por esa entidad Andrés Manuel López Beltrán; por la Ciudad de México, Alberto Vanegas Arenas; por Puebla, Andrés Villegas Mendoza, diputado local, y Pável Gaspar Ramírez.