Detienen en AICM a pasajero procedente de Miami con casi 10 kilos de polvo sospechoso

Autoridades federales detuvieron a un pasajero procedente de Miami, Estados Unidos, tras localizar cerca de 10 kilos de polvo beige en su equipaje, en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Las pruebas preliminares arrojaron resultados positivos a sulfato de pseudoefedrina y morfina.
El hallazgo ocurrió durante una inspección aduanera, después de que los equipos de rayos X detectaron imágenes inusuales entre las pertenencias del viajero. Ante esta situación, los agentes realizaron una revisión física y encontraron cuatro bolsas que contenían la sustancia.
Personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) utilizó un dispositivo de identificación química que arrojó indicios de sulfato de pseudoefedrina, un precursor químico. Por separado, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) obtuvieron un resultado positivo a morfina mediante sus equipos de análisis.
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La inspección también contó con la participación de “Rozsa”, un perro detector que marcó la posible presencia de mercancía ilícita.
En el operativo intervino además la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como parte de las acciones de vigilancia en el aeropuerto capitalino.
Tras los resultados de las pruebas, las autoridades trasladaron al pasajero ante el Ministerio Público y entregaron las cuatro bolsas para continuar con las investigaciones. La representación social determinará la situación jurídica del detenido y la naturaleza de las sustancias que transportaba.
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MSL