De Miami al AICM

Detienen en AICM a pasajero procedente de Miami con casi 10 kilos de polvo sospechoso

Aduanas y Semar localizaron cuatro bolsas con una sustancia beige que dio positivo preliminar a sulfato de pseudoefedrina y morfina

Detienen en el AICM a pasajero con cuatro bolsas de polvo sospechoso
Detienen en el AICM a pasajero con cuatro bolsas de polvo sospechoso Foto: X: @GabSeguridadMX
Por:
La Razón Online

Autoridades federales detuvieron a un pasajero procedente de Miami, Estados Unidos, tras localizar cerca de 10 kilos de polvo beige en su equipaje, en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Las pruebas preliminares arrojaron resultados positivos a sulfato de pseudoefedrina y morfina.

El hallazgo ocurrió durante una inspección aduanera, después de que los equipos de rayos X detectaron imágenes inusuales entre las pertenencias del viajero. Ante esta situación, los agentes realizaron una revisión física y encontraron cuatro bolsas que contenían la sustancia.

Personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) utilizó un dispositivo de identificación química que arrojó indicios de sulfato de pseudoefedrina, un precursor químico. Por separado, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) obtuvieron un resultado positivo a morfina mediante sus equipos de análisis.

TE RECOMENDAMOS:
Higinio Martínez fue electo presidente del Senado el 31 de agosto.
“Él cometió ese error”, dijo.

Higinio Martínez niega que Senado pidiera privilegios en aeropuerto

La inspección también contó con la participación de “Rozsa”, un perro detector que marcó la posible presencia de mercancía ilícita.

En el operativo intervino además la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como parte de las acciones de vigilancia en el aeropuerto capitalino.

Tras los resultados de las pruebas, las autoridades trasladaron al pasajero ante el Ministerio Público y entregaron las cuatro bolsas para continuar con las investigaciones. La representación social determinará la situación jurídica del detenido y la naturaleza de las sustancias que transportaba.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Sobre el caso de agentes en Chihuahua

FGR debe evaluar si Maru Campos sabía de participación de agentes de EU: Sheinbaum


Google Reviews