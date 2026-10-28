Cae en Yucatán Richard ‘N’, estadounidense buscado por fraude y robo de identidad en Florida

Autoridades federales detuvieron en Mérida, Yucatán, a Richard “N”, un estadounidense de 68 años contra quien pesan cuatro órdenes de arresto en Florida por delitos de fraude y robo de identidad. El gobierno de Estados Unidos lo considera un objetivo prioritario por sus presuntos vínculos con una organización delictiva dedicada a estas actividades.

La captura ocurrió después de que las instituciones del Gabinete de Seguridad intercambiaron información para establecer el paradero del sospechoso, cuya búsqueda derivó en un operativo de vigilancia en distintos puntos de la capital yucateca.

Durante los recorridos, los agentes localizaron al hombre y se aproximaron para verificar su identidad. Al revisar su situación migratoria, detectaron que no contaba con documentos para acreditar su estancia regular en México, por lo que procedieron a detenerlo.

El operativo contó con la participación de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y el Instituto Nacional de Migración (INM).

Tras su captura, las autoridades notificaron al estadounidense sus derechos y lo trasladaron a las instalaciones migratorias para continuar con los procedimientos legales correspondientes.

En Yucatán, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico, a través de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con el @INAMI_mx, detuvieron en Mérida a Richard “N”, de nacionalidad estadounidense, considerado un objetivo prioritario para el gobierno de Estados… pic.twitter.com/qZ9Q6iYYqH — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 28, 2026

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