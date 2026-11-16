Explosión en pastelería La Universal en la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza, el 16 de noviembre de 2026.

Al menos 7 personas resultaron lesionadas este lunes por una explosión en una panadería en la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México.

La deflagración por acumulación de gas ocurrió en la pastelería La Universal, ubicada en el cruce de las calles Herreros y Ferrocarril Interoceánico.

Inicialmente, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México atendió un flamazo al interior del establecimiento por el que reportó 6 personas lesionadas.

El director de Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, precisó que la deflagración se originó en un horno rotativo de la pastelería. Fotografías compartidas en la red social X por el Jefe Vulcano muestran una puerta de metal en el suelo y con daños, aparentemente desprendida del equipo por la explosión.

Atendemos una deflagración originada en el horno de un local comercial de la Colonia Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza. #AlMomento, informo que 6 personas resultaron lesionadas y fueron atendidas por personal médico en el lugar.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/hhbAzdsH5i — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) November 16, 2026

Posteriormente, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que la llamarada dejó 7 personas con quemaduras y cortaduras, por las que recibieron atención en el lugar sin que fuera necesario trasladarlas a un hospital.

Servicios de atención de emergencias laboraron en Ferrocarril Interoceánico y Herreros, col. Morelos, @A_VCarranza, donde se suscitó un flamazo por acumulación de gas en el horno rotativo de una pastelería.



Paramédicos del #SAMU valoraron a 7 personas que resultaron con… pic.twitter.com/6FPW7m0ilJ — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 16, 2026

.... y muere una mujer por explosión en la Miguel Hidalgo

Más temprano este 16 de noviembre, se registró otra explosión por acumulación de gas en un inmueble de la alcaldía Miguel Hidalgo, que dejó una mujer de 70 años sin vida y otras tres lesionadas, entre ellas una menor de edad.

Ocurrió en el número 179 de de Lago Peypus, casi esquina con la calle Lago Bolsena, en la colonia Modelo Pensil, donde habitaban alrededor de 23 personas en 7 viviendas, de acuerdo con la titular de la SGIRPC, Myriam Urzúa Venegas.

La explosión provocó el derrumbe de una vivienda de un nivel, y dejó afectaciones en otras tres edificaciones aledañas que serán derrumbadas.

Urzúa Venegas informó que al menos dos mujeres lesionadas fueron trasladadas a hospitales de la demarcación para recibir atención médica.

Además, como medida preventiva 40 personas fueron evacuadas y se extrajeron del lugar 7 cilindros de gas: 5 con capacidad para 20 kilogramos, uno para 30 kilogramos y otro para 10 kilogramos.

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Tras la explosión, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó el inició una investigación para deslindar responsabilidades por homicidio culposo y lesiones culposas.

De acuerdo con la institución, la explosión afectó cinco inmuebles aledaños; además, precisó que entre las personas heridas se encuentra una bebé.

“Los primeros hallazgos periciales apuntan a que la explosión pudo haber sido provocada por una acumulación de gas LP”, sin embargo, señaló que continúan las investigaciones para determinar las causas de la explosión y esclarecer el fallecimiento de la mujer de la tercera edad.

Asimismo, la FGJCDMX informó que brinda acompañamiento y “atención integral” a las personas afectadas por el siniestro.

Investigamos la explosión ocurrida esta mañana en un inmueble de la alcaldía Miguel Hidalgo, que dejó una mujer fallecida y cuatro personas que requirieron atención médica.



Los primeros peritajes apuntan a una posible acumulación de gas LP. Continuamos con las diligencias para… pic.twitter.com/qY0eV8WJ0n — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) November 16, 2026

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