Explosión por acumulación de gas provoca derrumbe en la MH; hay 4 heridos y reportan un muerto

Deflagración por acumulación de gas provocó derrumbe en inmueble en colonia Anáhuac Lago Norte.

Una explosión por acumulación de gas en una casa ubicada en la colonia Anáhuac Lago Norte, alcaldía Miguel Hidalgo, provocó el derrumbe del inmueble, por el cual resultaron cuatro personas lesionadas e, incluso, reportes de una fallecida.

Alrededor de las 09:30 horas, el titular del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, José Manuel Pérez Cova, informó que este cuerpo de emergencia acudió al inmueble ubicado en la citada colonia, para atender una deflagración por acumulación de gas.

#ULTIMAHORA Cuatro personas lesionadas por la explosión y derrumbe aparentemente por acumulación de gas en calle Lago Peipus esq. Lago Bolsena, Col. Modelo Pensil de @AlcaldiaMHmx !! Los bomberos laboran en el lugar buscando entre los escombros si hay más personas lesionadas es… pic.twitter.com/h0PoSBvsZn — Israel Lorenzana (@israellorenzana) November 16, 2026

Detalló que esta explosión provocó el derrumbe del inmueble, como se aprecia en el video que compartió el titular de los Bomberos. En éste, se observa el techo del edificio colapsado, y los escombros desperdigados en el piso.

De acuerdo con la información proporcionada por Pérez Cova, después de estos hechos fueron rescatadas cuatro personas, quienes serán canalizadas para recibir atención médica.

“Continuamos laborando en la búsqueda de personas”, concluyó el titular de los Bomberos.

Atendemos una deflagración por acumulación de gas en un domicilio de la Colonia Lago Norte, Alcaldía Miguel Hidalgo. #AlMomento, informo que derivado del incidente se suscitó un derrumbe. En el lugar 4 personas fueron rescatadas y serán canalizadas para recibir atención médica.… pic.twitter.com/P7xG5D5Y8R — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) November 16, 2026

Tres mujeres y una menor reciben atención médica; reportan un muerto

Posteriormente, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) precisó que las cuatro personas rescatadas son tres mujeres y una menor.

Detalló que las cuatro son valoradas por paramédicos de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y de Cruz Roja.

Asimismo, detalló que el incidente dejó daño estructural y el colapso de una estructura en un inmueble aledaño.

Atendemos una deflagración por acumulación de gas en un domicilio de la Colonia Lago Norte, Alcaldía Miguel Hidalgo. #AlMomento, informo que derivado del incidente se suscitó un derrumbe. En el lugar 4 personas fueron rescatadas y serán canalizadas para recibir atención médica.… pic.twitter.com/P7xG5D5Y8R — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) November 16, 2026

No obstante, Protección Civil no confirmó los reportes de la prensa que mencionan una persona muerta por la explosión y el derrumbe .

Hasta el momento, ninguna fuente oficial ha confirmado o desmentido que, efectivamente, alguna persona haya perdido la vida por estos hechos. No obstante, se espera que la información se actualice a lo largo del día.

Finalmente, la alcaldía Miguel Hidalgo pidió evitar la zona y permitir el paso de vehículos de emergencia.

El equipo de @MHPrevencion y @BlindarMH se encuentran atendiendo junto a @Bomberos_CDMX, @SSC_CDMX y @SGIRPC_CDMX, la emergencia por una explosión por acumulación de gas en la calle Lago Peypus en la colonia Anáhuac Lago Norte.



Permite el paso a vehículos de emergencia y evita… pic.twitter.com/drN4Iw4Prw — Alcaldía Miguel Hidalgo (@AlcaldiaMHmx) November 16, 2026

¿Cómo solicitar una revisión para evitar fugas de gas en CDMX?

Los accidentes relacionados con fugas de gas son prevenibles si se revisan de manera oportuna.

En la Ciudad de México, el Heroico Cuerpo de Bomberos y la SGIRPC operan el programa permanente “Bomberos en Casa”, mediante el cual el personal certificado acude a domicilios particulares para revisar instalaciones de gas (LP o natural) y electricidad, sin costo.

Pasos para agendar:

Envía un mensaje de WhatsApp al 55 7514 4189 (línea oficial habilitada por Bomberos CDMX). Como alternativa telefónica general de atención ciudadana del gobierno capitalino también se canaliza vía Locatel ( *0311 o 55 5658 1111 )

Proporciona tu nombre completo, dirección exacta y horarios de disponibilidad para recibir la visita

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