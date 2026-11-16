Explosión por acumulación de gas provoca derrumbe en la MH; hay 4 heridos y reportan un muerto

Una explosión por acumulación de gas en una casa ubicada en la colonia Anáhuac Lago Norte, alcaldía Miguel Hidalgo, provocó el derrumbe del inmueble, por el cual resultaron cuatro personas lesionadas e, incluso, reportes de una fallecida.
Alrededor de las 09:30 horas, el titular del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, José Manuel Pérez Cova, informó que este cuerpo de emergencia acudió al inmueble ubicado en la citada colonia, para atender una deflagración por acumulación de gas.
Detalló que esta explosión provocó el derrumbe del inmueble, como se aprecia en el video que compartió el titular de los Bomberos. En éste, se observa el techo del edificio colapsado, y los escombros desperdigados en el piso.
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De acuerdo con la información proporcionada por Pérez Cova, después de estos hechos fueron rescatadas cuatro personas, quienes serán canalizadas para recibir atención médica.
“Continuamos laborando en la búsqueda de personas”, concluyó el titular de los Bomberos.
Tres mujeres y una menor reciben atención médica; reportan un muerto
Posteriormente, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) precisó que las cuatro personas rescatadas son tres mujeres y una menor.
Detalló que las cuatro son valoradas por paramédicos de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y de Cruz Roja.
Asimismo, detalló que el incidente dejó daño estructural y el colapso de una estructura en un inmueble aledaño.
No obstante, Protección Civil no confirmó los reportes de la prensa que mencionan una persona muerta por la explosión y el derrumbe.
Hasta el momento, ninguna fuente oficial ha confirmado o desmentido que, efectivamente, alguna persona haya perdido la vida por estos hechos. No obstante, se espera que la información se actualice a lo largo del día.
Finalmente, la alcaldía Miguel Hidalgo pidió evitar la zona y permitir el paso de vehículos de emergencia.
¿Cómo solicitar una revisión para evitar fugas de gas en CDMX?
Los accidentes relacionados con fugas de gas son prevenibles si se revisan de manera oportuna.
En la Ciudad de México, el Heroico Cuerpo de Bomberos y la SGIRPC operan el programa permanente “Bomberos en Casa”, mediante el cual el personal certificado acude a domicilios particulares para revisar instalaciones de gas (LP o natural) y electricidad, sin costo.
Pasos para agendar:
- Envía un mensaje de WhatsApp al 55 7514 4189 (línea oficial habilitada por Bomberos CDMX). Como alternativa telefónica general de atención ciudadana del gobierno capitalino también se canaliza vía Locatel (*0311 o 55 5658 1111)
- Proporciona tu nombre completo, dirección exacta y horarios de disponibilidad para recibir la visita
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