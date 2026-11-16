Marchas y bloqueos en CDMX HOY 16 de noviembre: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Aspecto de un plantel de la UAM cerrado por el paro estudiantil.

Estudiantes de la Universidad Autónoma de México (UAM), en paro desde hace casi un mes, protestan este lunes 16 de noviembre frente a la sede en Iztapalapa. Para mañana, martes 17 de noviembre, tienen prevista una mega marcha.

Además, este lunes 16 de noviembre se prevé una concentración de colectivos por Palestina en la Plaza de la República del Monumento a la Revolución.

Aspecto de una protesta por la causa palestina, en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Estas son las únicas dos manifestaciones que se prevén en la Ciudad de México este lunes, día que es feriado nacional en conmemoración al aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. A continuación, los detalles de las protestas.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), para este lunes 16 de noviembre se prevén dos concentraciones.

Concentraciones

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL UAM-I : Se concentrarán en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa (Av. San Rafael Atlixco No. 186, Col. Leyes de Reforma 1ª Sección, Alc. Iztapalapa) a las 07:00 hrs por la sesión urgente del Colegio Académico de la UAM para atender demandas estudiantiles. (Nota: Aforo aproximado de 50 personas)

DIVERSAS ORGANIZACIONES EN SOLIDARIDAD CON PALESTINA: Se concentrarán en el Monumento a la Revolución (Av. Plaza de la República, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00 hrs en solidaridad con el pueblo palestino y para exigir el cese a la guerra en Gaza. (Nota: Aforo aproximado de 150 personas; no se descarta que realicen una marcha hacia otro punto de la ciudad)

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