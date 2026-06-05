Robo de relojes en Coyoacán termina con persecución y tres detenidos.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a 3 jóvenes, entre ellos 2 menores de edad, tras asaltar una tienda departamental en la alcaldía Coyoacán, donde sustrajeron relojes de pulso.

Los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Sur reportaron el asalto al negocio ubicado en la avenida División del Norte, en la colonia Parque San Andrés. Al arribar al sitio, los oficiales se entrevistaron con el encargado del establecimiento.

Capturan a 3 tras cerco virtual

El denunciante refirió que “varios sujetos ingresaron al local, efectuaron detonaciones hacia el techo y sustrajeron mercancía”. Con la información proporcionada, los policías en campo implementaron un dispositivo de localización con apoyo de los monitoristas del C2 Sur.

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Mediante un cerco virtual, los operadores ubicaron a los sospechosos en la calle 20 de Agosto y Rafael Oliva, en la colonia San Diego Churubusco, a bordo de una motocicleta color negro y sin placas. Los tripulantes abandonaron la unidad e intentaron huir a pie, lo que desató una persecución en la Ciudad de México.

Gracias a un cerco virtual del C2 Sur, las autoridades recuperan un botín de 26 relojes de pulso tras un violento robo con disparos al techo. ı Foto: Especial.

Recuperan 26 relojes tras robo en Coyoacán

La acción policial culminó con la detención de tres presuntos implicados de 21 años y dos menores de edad. Los uniformados realizaron una revisión preventiva en la que hallaron un arma de fuego corta con 6 cartuchos útiles. Asimismo, recuperaron 26 relojes de pulso de distintas marcas, estuches y exhibidores comerciales.

Los policías trasladaron a los detenidos, el vehículo y los objetos asegurados ante el agente del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

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JVR