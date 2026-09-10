Fuerza Aérea prepara despliegue sobre CDMX: 99 aeronaves participarán este 16 de septiembre

La Secretaría de la Defensa Nacional alista un despliegue de 99 aeronaves para el Desfile Cívico-Militar del próximo 16 de septiembre, entre aviones de combate, helicópteros y unidades destinadas a operaciones de apoyo a la población. El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, supervisó este jueves la práctica del Agrupamiento Aéreo “General Antonio Cárdenas Rodríguez”.

El ejercicio reunió 93 unidades de la Fuerza Aérea Mexicana y seis de la Guardia Nacional, con el objetivo de revisar la coordinación, secuencia y sincronización de las formaciones que sobrevolarán la Ciudad de México durante la conmemoración del 216 aniversario del inicio de la Independencia.

Como parte del ensayo, 15 paracaidistas saltaron desde un helicóptero MI-17 de la Guardia Nacional. Después se realizó un sobrevuelo conjunto de 71 aeronaves de sur a norte, seguido por una formación de ala rotativa compuesta por 23 unidades que recorrieron la zona de oeste a este.

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Defensa afina espectáculo aéreo para el 16 de septiembre ı Foto: Especial

La aviación de combate tomó protagonismo con tres aviones F-5 que dibujaron en el aire la formación “Flor de Lis”. Después, dos helicópteros UH-60L ejecutaron una maniobra en “racimo”, prevista para coincidir con el avance del contingente de Fuerzas Especiales y unir en una misma escena el despliegue aéreo con la marcha de las tropas en tierra.

Otro segmento de la práctica mostró el uso de helibaldes, equipo que las Fuerzas Armadas emplean para combatir incendios y auxiliar a la población ante emergencias o desastres. Defensa señaló que esta capacidad forma parte de las tareas que desarrolla mediante el Plan DN-III-E y que también ha permitido participar en misiones de ayuda humanitaria fuera del país.

Como ejemplo de ese tipo de operaciones, la dependencia recordó la participación del Agrupamiento “Yumare” en las labores de apoyo desplegadas tras los sismos registrados en Venezuela.

Para el cierre del ensayo participaron nueve aeronaves TC-6 y tres helicópteros UH-60. Estos últimos portaron las banderas de la Fuerza Aérea Mexicana, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

Defensa afina espectáculo aéreo para el 16 de septiembre ı Foto: Especial

Trevilla Trejo pasó revista al agrupamiento seis días antes del desfile, después de que el martes supervisó también a la columna terrestre que participará en la conmemoración de la Independencia de México. Las maniobras de este jueves forman parte de los últimos preparativos para coordinar el despliegue aéreo con los contingentes que recorrerán la capital.

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MSL