Sheinbaum defiende gobierno ‘cerca del pueblo’ y presume programas sociales en Tamaulipas

Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó su Segundo Informe de Gobierno y aseguró que su administración mantiene una relación cercana con la población, al sostener que “no hay divorcio entre pueblo y gobierno”.

Ante el gobernador Américo Villarreal y habitantes de la entidad, la mandataria defendió la decisión de llevar la presentación de sus resultados a distintos estados del país, en lugar de concentrarla únicamente en la Ciudad de México.

Recordó que, desde su primer informe, estableció una nueva modalidad para rendir cuentas directamente en las entidades federativas.

“Los gobernantes debemos rendir cuentas y estar trabajando siempre cerca del pueblo”, afirmó.

Sheinbaum contrastó esta forma de gobierno con la de administraciones anteriores, cuando, dijo, los presidentes llegaban a los estados acompañados por el Estado Mayor Presidencial y mantenían mayor distancia de la población.

“Nos reivindicamos como un gobierno del pueblo y por eso siempre tenemos que estar cerca del pueblo de México”, señaló.

🇲🇽 CLAUDIA SHEINBAUM PRESENTA EN TAMAULIPAS AVANCES DE SU SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO



La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitó este jueves Ciudad Victoria como parte de su gira nacional “Honestidad y Resultados”, en la que presenta en las entidades del país un… pic.twitter.com/6EMIDlV2wJ — XIOMARA VARGAS (@XiomaraVargasTV) September 10, 2026

Durante su discurso, la Presidenta defendió uno de los principales ejes de la llamada Cuarta Transformación: convertir los programas sociales y la prestación de servicios públicos en derechos de la población.

Como ejemplo, habló de la infraestructura hospitalaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y cuestionó que durante décadas el crecimiento de la demanda de servicios médicos no estuviera acompañado por una expansión suficiente de la infraestructura.

Expuso que entre 1943 y 1982 se construyeron hospitales que, de acuerdo con sus cifras, representaron alrededor de 29 mil camas, mientras que entre 1982 y 2018 se incorporaron aproximadamente cuatro mil.

Ante este rezago, afirmó que entre los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y el suyo se prevé construir infraestructura equivalente a nueve mil camas para el IMSS.

“Para nosotros la educación, la salud es un derecho del pueblo de México”, sostuvo.

La mandataria también defendió la política de otorgar becas de manera universal a estudiantes de preparatoria pública, al considerar que condicionarlas al promedio puede generar diferencias entre los alumnos.

Recordó que, cuando fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México, identificó que las becas dirigidas únicamente a estudiantes con calificaciones de nueve y diez provocaban una división entre quienes recibían el apoyo y quienes no.

“Lo que queremos es que ningún niño o niña deje la escuela por eso les damos a todas y a todos”, afirmó.

Al abordar los programas de bienestar en Tamaulipas, Sheinbaum destacó que 418 mil 112 adultos mayores de 65 años y más reciben actualmente la pensión correspondiente.

Aseguró además que el monto de esta prestación aumentará por encima de la inflación, con el objetivo de evitar que los beneficiarios pierdan poder adquisitivo.

En el caso de las personas con discapacidad, informó que 46 mil 626 tamaulipecos reciben el apoyo, cuyo financiamiento se divide entre el Gobierno federal y la administración estatal.

También destacó los programas dirigidos a jóvenes, estudiantes y productores del campo.

De acuerdo con las cifras presentadas por la Presidenta, 20 mil 783 jóvenes reciben apoyo mediante Jóvenes Construyendo el Futuro, mientras que 103 mil 332 estudiantes de preparatoria pública cuentan con la Beca Benito Juárez.

En el sector rural, señaló que 25 mil 644 pequeños productores son beneficiarios de Producción para el Bienestar; 23 mil 528 reciben fertilizantes gratuitos y 3 mil 545 participan en Sembrando Vida.

Asimismo, 132 mil 622 familias reciben leche a bajo costo mediante el programa Leche para el Bienestar.

La Presidenta también presumió el programa mediante el cual madres y padres de familia participan directamente en la administración de recursos para el mantenimiento de los planteles educativos.

Argumentó que este mecanismo permite que los recursos lleguen directamente a las comunidades y evita, según dijo, que las obras queden sujetas a empresas que pueden cobrar márgenes de ganancia elevados.

En Tamaulipas, indicó que 885 escuelas recibieron recursos durante este año, además de 104 planteles de educación media superior.

Sheinbaum también mencionó los nuevos programas de bienestar impulsados durante su administración, entre ellos la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida específicamente a mujeres.

La Presidenta aprovechó el escenario para defender el proyecto político de la Cuarta Transformación y compararlo con las tres grandes transformaciones históricas que, a su juicio, cambiaron la vida pública de México: la Independencia, la Reforma y la Revolución.

Sostuvo que esos procesos surgieron desde el pueblo y no desde las élites, una característica que, afirmó, también distingue al movimiento que encabeza.

En ese sentido, vinculó los actuales programas sociales con principios históricos de justicia social y con la idea juarista de que “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.

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MSL