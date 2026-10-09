‘CDMX no va a aumentar el impuesto predial’, afirma Clara Brugada.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, rechazó que su administración vaya a aumentar el impuesto predial, por lo que llamó a la población a no dejarse engañar ante las versiones que circulan sobre posibles cambios en el cobro de este gravamen.

“Seré breve: La Ciudad de México no va a aumentar el impuesto predial. Que quede muy claro, no se dejen engañar”, publicó la mandataria en su cuenta de X, en un mensaje con el que buscó frenar la controversia en torno a la política catastral y de ordenamiento territorial.

El pronunciamiento ocurrió luego de que legisladores de oposición advirtieran sobre posibles efectos fiscales del proyecto del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM), un instrumento de planeación urbana que se encuentra en consulta pública.

Seré breve:



La Ciudad de México no va a aumentar el impuesto predial. Que quede muy claro, no se dejen engañar. — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 9, 2026

Entre los señalamientos del Partido Acción Nacional (PAN) se encuentran eventuales cambios en la valoración de los inmuebles, un supuesto impuesto por “desperdicio urbano” para predios subutilizados y mecanismos que, según su interpretación del documento, podrían derivar en la venta forzosa de terrenos.

Iniciativa no autoriza expropiaciones

Morena en la Ciudad de México ha rechazado esas acusaciones y sostiene que el programa no crea impuestos, no autoriza expropiaciones ni faculta al gobierno para fijar el precio de venta de las viviendas.

La discusión también se desarrolla en el ámbito federal, después de que la Cámara de Diputados aprobó una ley para fortalecer y armonizar los catastros y registros públicos de la propiedad, cuyo objetivo es mejorar la coordinación y el intercambio de información entre autoridades.

No obstante, la actualización catastral y un eventual aumento del predial son asuntos distintos: el efecto sobre el impuesto depende de las disposiciones fiscales y las decisiones que correspondan a las autoridades competentes.

Con su mensaje, Clara Brugada fijó la postura de su administración frente a las versiones sobre un posible incremento.

Se prevé que la controversia siga sobre el alcance del programa metropolitano y a la interpretación de sus disposiciones por parte de autoridades, legisladores y habitantes de la zona.

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JVR