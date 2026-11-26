Para procurar su salud, el Refugio Franciscano solicitó la reubicación de parte de los perros que fueron extraídos de sus instalaciones el 7 de enero pasado y que posteriormente fueron llevados a un albergue en el Ajusco; sin embargo, la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama se adjudicó el hecho.

El Refugio Franciscano y las autoridades de la Ciudad de México se organizaron este 26 de noviembre para trasladar a aproximadamente 74 animales de los que permanecen en el Ajusco al Centro Integral de Bienestar, Protección y Convivencia Animal Xólotl, en la Alameda Oriente, que tiene espacio para 600 canes.

Personas cercanas al Refugio Franciscano señalaron a La Razón que la reubicación fue solicitada por la propia organización y acordada con las autoridades capitalinas mediante un convenio. Además, indicaron que integrantes del refugio participan en las labores para trasladar a los perros a las nuevas instalaciones y continúan involucrados en su atención.

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No obstante, vía redes sociales, el abogado de la Fundación, Fernando García Juárez, consideró que la medida permitirá garantizar mejores condiciones de alojamiento y atención especializada para los animales.

Autoridades capitalinas rescatan a los perros y gatos del Refugio Franciscano, el 7 de enero. ı Foto: Cuartoscuro

Su dicho contrasta con lo que sostiene el refugio de Cuajimalpa: que la Fundación Antonio Haghenbeck vendió el terreno donde se ubica el albergue a una inmobiliaria y que requiere que los perros abandonen el inmueble para concretar la entrega.

En su comunicado, la Fundación señaló que “los perros merecen una segunda oportunidad de vida”, por lo que pidió garantizarles atención médico-veterinaria, seguimiento individualizado y su incorporación a procesos responsables de adopción que les permitan encontrar un hogar definitivo.

El traslado ocurre en medio de la disputa judicial entre ambas organizaciones por las condiciones en las que permanecen los animales. El pasado 10 de noviembre, La Razón informó que el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ordenó realizar inspecciones y dictámenes individuales a los 156 perros que habían regresado al predio de Cuajimalpa.

La resolución derivó de un recurso de queja promovido por la Fundación, luego de que denunciara el supuesto ingreso irregular de 12 perros al inmueble los días 3 y 4 de octubre. Entre las medidas ordenadas se encontraba la elaboración de diagnósticos clínicos individuales, con participación de personal médico-veterinario, etológico y sanitario, además de una revisión de las condiciones del albergue.

En aquella ocasión, la defensa del Refugio Franciscano manifestó su temor de que las diligencias derivaran en otro operativo para retirar a los animales, como ocurrió el 7 de enero, cuando fueron desalojados 936 perros y gatos.

Por su parte, García Juárez aclaró que la reubicación no extingue ni sustituye las investigaciones ministeriales por los hechos de maltrato y crueldad animal atribuidos al refugio, los cuales, aseguró, también quedaron asentados en un acuerdo reparatorio.

“Las autoridades deben continuar con las diligencias correspondientes, deslindar responsabilidades y garantizar que los hechos documentados y comprobados no queden impunes para sentar un precedente en contra del maltrato y la crueldad animal en la Ciudad de México”, afirmó.

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MSL