La marcha de la 146 Acción Global por Ayotzinapa y México partió desde el Ángel de la Independencia con destino hacia el Hemiciclo a Juárez.

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, acompañados por estudiantes de la Escuela Normal Rural, integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y organizaciones solidarias, iniciaron este jueves una movilización en la Ciudad de México, en el marco de la “146 Acción Global por Ayotzinapa y México”.

De acuerdo con las autoridades de la CDMX, la marcha comenzó a las 16:00 horas teniendo como punto de partida el Ángel de la Independencia, con destino hacia el Hemiciclo a Juárez, en la zona centro de la capital del país.

Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa marcharon para exigir al Gobierno de México verdad, justicia, la presentación con vida de los jóvenes estudiantes y cárcel para todos los responsables involucrados en la desaparición ocurrida en 2014.

¿Qué exigen los padres de los 43 de Ayotzinapa en CDMX?

Entre las exigencias destaca la demanda de entrega de 853 documentos de inteligencia militar que fueron generados en Iguala durante 2014, considerados clave para el esclarecimiento de los hechos.

Conforme a los datos registrados en la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, al contingente principal encabezado por las familias de los normalistas se suman estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas en respaldo a sus demandas.

16:20 #PrecauciónVial | Inicia marcha que partirá del Ángel de la Independencia rumbo al Hemiciclo a Benito Juárez. Consulta aquí ruta y #AlternativaVial pic.twitter.com/1Apc2F9yOG — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 26, 2026

Para esta marcha, la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina previó una asistencia aproximada de 300 personas a lo largo del recorrido entre Paseo de la Reforma y el Hemiciclo a Juárez.

La movilización formó parte de las acciones periódicas impulsadas por las madres y padres de los 43 estudiantes para mantener vigente la exigencia de justicia y acceso pleno a la información oficial relacionada con el caso.

Vías alternas

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, las alternativas viales ante la marcha que parte del Ángel de la Independencia hacia el Hemiciclo a Benito Juárez este 26 de noviembre son:

Circuito Interior

Eje 1 Norte

Eje Central Lázaro Cárdenas

Av. Chapultepec

Av. Arcos de Belén

Dr. Río de la Loza

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JVR