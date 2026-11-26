De enero a octubre de este año, más de 8 mil 600 personas usuarias que presentaron algún malestar de salud durante su traslado por las instalaciones de las 12 Líneas de la Red recibieron atención por parte del personal de Seguridad Industrial e Higiene y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

En cada caso, el personal de Seguridad Institucional del Metro, a través del Centro Estratégico de Operaciones, da seguimiento puntual a las solicitudes de apoyo y, cuando es necesario, coordina el arribo de ambulancias para el traslado de las personas atendidas a instituciones de salud.

Del total de atenciones brindadas, en 640 casos se requirió el servicio de ambulancia y el traslado a diferentes instituciones de salud, debido a las complicaciones que presentaron las personas usuarias.

De esta forma, el Metro refrenda la premisa de que Cuidarte es parte del viaje, al brindar asistencia a mujeres y hombres, así como a niñas, niños, bebés y personas adultas mayores que, al transitar por pasillos, andenes, escaleras o al viajar al interior de los trenes, presentan algún malestar físico y requieren atención oportuna.

En promedio, 861 personas reciben atención cada mes en las 12 Líneas de la Red. Entre los casos más recurrentes se encuentran desmayos, crisis convulsivas, episodios relacionados con padecimientos epilépticos, sospechas de infarto y asistencia a mujeres embarazadas, entre otros.

El Sistema de Transporte Colectivo, que dirige Adrián Rubalcava Suárez, mantiene el compromiso de brindar atención oportuna ante emergencias de salud que se presenten durante los traslados de las personas usuarias. Esta labor se realiza en concordancia con las directrices de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, para garantizar el apoyo a quienes utilizan la red de transporte.

En ese contexto, el director general, Adrián Rubalcava Suárez, reconoce la labor de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), quienes, al recibir una solicitud de apoyo por parte de alguna persona usuaria, se coordinan de inmediato con los jefes de estación para solicitar la intervención del personal especializado de Seguridad Industrial e Higiene o de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Asimismo, hace un llamado a las personas usuarias a no dudar en solicitar asistencia ante cualquier malestar físico durante su recorrido por las instalaciones del Metro.

En el Metro, cuidarte es parte del viaje.

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