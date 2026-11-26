La circulación en el norte de la Ciudad de México enfrenta una jornada complicada este jueves. Un grupo de taxistas tomó las calles de San Juan de Aragón y convirtió uno de los principales corredores de conexión con el Estado de México en un punto de conflicto para automovilistas y usuarios del transporte público.

El cierre ocurre en una zona donde confluyen avenidas importantes y rutas de transporte que conectan distintas colonias de la alcaldía Gustavo A. Madero. La presencia de las unidades y las restricciones al paso han obligado a los conductores a buscar caminos alternativos para continuar sus recorridos.

Pero el problema no se limita a una sola calle. Las movilizaciones del gremio también se extendieron a otros puntos de la capital, por lo que quienes tienen previsto desplazarse durante la tarde deberán considerar posibles retrasos y modificar sus rutas.

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De acuerdo con el reporte de Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el bloqueo se localiza sobre avenida 608, en dirección al sur, a la altura de avenida 412, en la colonia Cuarta Sección de San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero.

REPORTAN BLOQUEO DE TAXISTAS EN AVENIDA CENTRAL, JUNTO AL METRO VILLAS DE ARAGÓN



De acuerdo con un reporte ciudadano, taxistas bloquean avenida Central a la altura del Metro Villas de Aragón, en dirección al centro, como protesta contra los servicios de transporte por… pic.twitter.com/nJEo3vGWxC — Raúl Gutiérrez (@sector16nr) November 26, 2026

La concentración de taxistas afecta la circulación de vehículos particulares y complica los traslados hacia zonas centrales de la capital. La vialidad se encuentra en las inmediaciones del Metro Villa de Aragón, por lo que se recomienda tomar precauciones si se circula por este sector.

Para evitar la zona afectada, las autoridades de tránsito recomendaron utilizar las siguientes alternativas:

Avenida José Loreto Fabela

Eje 3 Oriente

Avenida 602

Además del cierre en avenida 608, durante este jueves se reportaron otras movilizaciones de taxistas en distintos puntos de la Ciudad de México. Entre ellas, destacan las afectaciones en el Centro de Transferencia Modal (Cetram) de Indios Verdes, en dirección al sur, así como los bloqueos en calzada Vallejo y Eje 3 Norte, en la colonia Pro Hogar.

También se registró presencia de manifestantes en el cruce de avenida Vallejo y avenida Cuitláhuac.

#PrecauciónVial | Bloqueo en Av. 608 en dirección al Sur a la altura de Av. 412, col. 4a Sección, San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero. #AlternativaVial José Loreto Fabela, Eje 3 Oriente y Av. 602. pic.twitter.com/kSMbXlOfrP — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 26, 2026

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