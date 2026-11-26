Manifestación en la CDMX en imagen de archivo

Este jueves 26 de noviembre, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.

A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.

Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.

Aspecto de una marcha de colectivos de personas trans, en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy:

Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este jueves 26 de noviembre, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas.

A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.

Ubicaciones de las concentraciones en CDMX

Movimiento plural de maquineros: Estación “Juanacatlán”, línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Gral. Pedro Antonio de Los Santos y Gral. Antonio León, Col. San Miguel Chapultepec II Secc., Alc. Miguel Hidalgo, desde las 10:00

Madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa: Ángel de la Independencia Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 16:00

Trabajadores activos y jubilados del IMSS: Palacio Nacional Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 07:00

Extrabajadores de la extinta ruta 100: Secretaría de Gobierno Av. Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 09:00

Alianza nacional de jubilados: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado Av. Insurgentes Sur No. 1931, Col. Guadalupe Inn, Alc. Álvaro Obregón, desde las 09:00

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este jueves 26 de noviembre, en la #CiudadDeMéxico.



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LMCT