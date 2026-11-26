Este jueves 26 de noviembre, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.
A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.
Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.
Metro CDMX HOY 26 de noviembre: Estas son las líneas con marcha lenta
Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy:
Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este jueves 26 de noviembre, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas.
A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.
Ubicaciones de las concentraciones en CDMX
- Movimiento plural de maquineros: Estación “Juanacatlán”, línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Gral. Pedro Antonio de Los Santos y Gral. Antonio León, Col. San Miguel Chapultepec II Secc., Alc. Miguel Hidalgo, desde las 10:00
- Madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa: Ángel de la Independencia Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, desde las 16:00
- Trabajadores activos y jubilados del IMSS: Palacio Nacional Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 07:00
- Extrabajadores de la extinta ruta 100: Secretaría de Gobierno Av. Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 09:00
- Alianza nacional de jubilados: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado Av. Insurgentes Sur No. 1931, Col. Guadalupe Inn, Alc. Álvaro Obregón, desde las 09:00
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LMCT