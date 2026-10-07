Aprueban diputados, con cambios, expedir Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, y en lo particular con cambios, el dictamen que expide la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, cuya finalidad es fortalecer, modernizar, homologar, actualizar e interoperar los catastros y los registros públicos de la propiedad.

El documento, producto del análisis de una iniciativa presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, fue ratificado en lo particular y con cambios, mediante la emisión de 299 votos a favor, 92 en contra y cero abstenciones. Pasó a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

De la diputada Elena Edith Segura Trejo (Morena) se aceptó agregar un párrafo al artículo 5 para precisar que las autoridades responsables: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, las autoridades catastrales y las autoridades registrales, podrán colaborar y coordinarse con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, como organismo público autónomo de carácter técnico, para el cumplimiento del objeto de la presente Ley, dentro del ámbito de sus respectivas competencias.

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Segura Trejo comentó que la reserva abona a una mejor identificación de los inmuebles y facilita la vinculación entre la información catastral y los registros públicos de la propiedad, mediante la Cedula Única de Catastro y de Registro; esa herramienta pueda contribuir a reducir duplicidades, facilitar la actualización de los datos y fortalecer la trazabilidad de los actos jurídicos y administrativos relacionados con los inmuebles.

Subrayó que la incorporación de la opinión técnica del Inegi con las autoridades que van a aplicar dicha legislación, deriva que el Instituto tiene un trabajo fundamental para conocer con información objetiva y técnica las condiciones en las operan los catastros municipales y las capacidades que existen en cada territorio, a través de los censos y los sistemas de información.

Dijo que contar con esa información es indispensable y el Inegi proporciona la base objetiva para conocer la realidad territorial y, a partir de ella, establecer las prioridades, orientar recursos y eventualmente dar los resultados.

Además, diputadas y diputados de Morena, PAN, PT, PRI y MC presentaron propuestas de modificación, las cuales fueron retiradas o no se admitieron a discusión y, por lo tanto, se desecharon.

Entre otras cuestiones, el dictamen establece la Cédula Única Catastral y Registral, que será el documento electrónico o físico emitido por las autoridades competentes en materia de catastro y registro, que contiene la información general de un predio, para su plena ubicación e identificación física, que vincula la información registral y catastral.

Crea la Clave Única Catastral como el único que se asigna a un predio o unidad inmobiliaria para su identificación, cuya integración estará determinada en los lineamientos técnicos emitidos por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en conjunto con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Considera a la Plataforma Nacional Catastral como la solución tecnológica que permite gestionar de manera homologada trámites catastrales, conectar la información territorial y predial de las entidades federativas y de los municipios mediante estándares comunes e interoperabilidad, así como la Plataforma Nacional de Registros Públicos de la Propiedad como la solución tecnológica que permite gestionar de manera homologada trámites registrales con estándares comunes.

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