Morena busca subir predial

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Pero también forzar la venta de propiedad privada. Casi a la callada la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a cargo de Edna Elena Vega Rangel, puso a consulta pública su Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM) — el documento que regiría el crecimiento urbano y de servicios en las próximas décadas la CDMX, Estado de México, Hidalgo y Morelos — donde propone que el pago del impuesto predial ya no sea sobre el valor catastral de precios y edificaciones, sino lo más cercano al valor comercial… lo que puede triplicar o más el pago que actualmente hacen los propietarios en la región más densamente poblada del país.

La consulta del documento es de 60 días y estará vigente hasta el 22 de noviembre entrante; en sus 203 páginas plantea también que se introduzca el concepto de “desperdicio urbano” para aplicar un nuevo impuesto a predios sin construcción, con coeficiente de utilización inferior a 0.25, inhabitables por abandono o ruina, o con edificaciones que valgan menos del 50% del terreno; los propietarios de tales inmuebles “subutilizados” podrían estar sujetos a la venta forzosa de los mismos si es que en un plazo de 2 a 4 años no empieza a ser construido; y de no ser vendido o construido, iría a subasta pública.

El POZMVM no es todavía un ordenamiento legal, no sustituye legislación local alguna, está a consulta… pero pretende dotar de control territorial y, por supuesto, de herramientas de ley para aumentar la recaudación local. Tal vez por ello no se quiera agitar demasiado el avispero y que la consulta pase como otras tantas, como mero trámite.

TE RECOMENDAMOS: BAJO SOSPECHA No es culpa de las redes

Vaya, en una revisión un poco más detallada de la propuesta se pueden encontrar también:

Recuperación de predios a través de un nuevo organismo que promovería reutilizar predios vacantes, abandonados o subutilizados, pero sin mencionar la formación de un banco de suelo (página 169). También se propone una “Zonificación Flotante” (página 173) para autorizar construcción sin ubicación inicial, sujetos posteriormente a criterios técnicos y evaluación. ¿Cómo a qué le suena eso?

Pero agárrese que viene en la página 174 y 175 la propuesta de que los desarrolladores privados podrán aumentar sus pagos a los municipios y alcaldías para construir arriba de los máximos de densidad y altura permitidos por las normas, pago que podría cubrirse con “suelo, obra pública o dinero”.

Por si faltara algo, se espera establecer “tope al precio de venta” especialmente en las llamadas “Zonas Especiales de Interés Social” que también incluirían controles sobre superficies de las edificaciones para uso habitacional. Tome nota.

Colaboración ferrocarrileros e ingenieros. Como es sabido, el ferrocarril de carga en México se encuentra integrado totalmente al sistema ferroviario de Norteamérica y está entre los más competitivos a nivel mundial, con un costo por tonelada/kilómetro en 0.03 dólares, muy similar al de Estados Unidos, que es de 0.04 dólares, de acuerdo a la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF), que preside Francisco Fabila Rubio. Asimismo, gracias a la inversión tecnológica, se tiene una eficiencia, visibilidad y control en tiempo real que le permite una permanencia promedio de los carros en los patios de 24 horas y un promedio de descarga de 8 horas.

Entre 1997 y 2026, los concesionarios han invertido en los ferrocarriles más de 16 mil 400 millones de dólares, de los cuales más del 70% han sido en infraestructura y casi 23% en equipo, logrando que en 30 años la capacidad de carga pasara de 1,000 a 17,000 toneladas; de 60 a 150 carros por tren; de 15 km/h a 100 km/h de velocidad y una potencia de las locomotoras de 2,838 HP a 4,400 HP.

Este lunes, el Colegio de Ingenieros Civiles de México, que preside Jesús Campos López, y la AMF firmaron un convenio de colaboración para impulsar la capacitación, el intercambio de conocimientos y la colaboración profesional entre ambos organismos, en beneficio de esta industria de transporte que mueve el 26% de la carga terrestre movilizada.

Pero aguas con el guardavía: no vaya a ser que con el aumento que el gobierno quiere aplicar del 140% al derecho ferroviario sobre las transportistas privadas, las mejoras proyectadas no salgan del patio de maniobras.

Google se pertrecha en Jalisco. Retando el ambiente negativo para la inversión, Google prepara reestructuración y expansión en México. Bueno, siendo una corporación de esas magnitudes globales, no está fácil desanimar a Sundar Pichai y equipo.

En el Google Cloud Summit 2026 de la semana pasada se publicitó la apertura de un nuevo hub en Guadalajara para respaldo de la división de infraestructura técnica con talento mexicano para atender a clientes regionales. Y también se conoció la expansión de la organización técnica especializada de ingenieros de IA, Forward-Deployed Engineers, para acelerar el desarrollo de soluciones y mitigar riesgos.

De acuerdo con Eduardo López, presidente de Google Cloud Latinoamérica, la meta para los próximos cuatro años, es transferir conocimiento técnico avanzado a las empresas que garantice la capacidad de ejecución local para responder ágilmente a las exigencias del mercado.

Y como estrella del evento, se realizó la presentación en privado de Gemini Enterprise for Financial Services, la primera solución especializada para automatizar flujos de trabajo complejos en mercados de capitales y banca corporativa que ya utilizan instituciones financieras globales como CME Group, Deutsche Bank y Citi Wealth para acelerar sus análisis de riesgo e inversión.

Y ciertas las palabras de Julio Velázquez, director de Google Cloud México: para que la Inteligencia Artificial sea un motor en economía mexicana se debe avanzar de la mano del cumplimiento normativo y construir esquemas que mitiguen riesgos, garanticen la protección de datos sin fricción operativa.