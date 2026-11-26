Francisco Reséndiz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Durante más de tres décadas, el apellido Colosio ha tenido un lugar muy particular en la vida política de México. Ha sido reivindicado por hombres y mujeres de todos los partidos políticos, utilizado en discursos, campañas electorales e innumerables discusiones sobre el país que pudimos haber sido con Luis Donaldo…. pero tras su asesinato la vida no se detuvo.

En 2018, conocí a Luis Donaldo Colosio Riojas, su hijo, cuando comenzaba a incursionar con mayor intensidad en política. En una entrevista me dijo: “no quiero vivir bajo la sombra de mi padre, llevo la sangre aquí, dentro de mí, no necesito su sombra”. En efecto, nunca ha renunciado al ejemplo ni a los valores de su padre, pero decidió caminar por cuenta propia.

A Luis Donaldo lo vi hace un par de días. Estaba parado afuera de un edificio sobre Paseo de la Reforma, cerca del Ángel. Sin escoltas ni ese séquito de personas que, como ocurre con otros políticos, están listas hasta para espantarle una mosca o acercarle el café. Hablaba tranquilamente por teléfono, sobre la banqueta, solo.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES El PT ante el 25N

Han pasado 32 años desde el asesinato de Colosio en Lomas Taurinas. Desde el mausoleo donde descansan sus padres, Donaldo y Diana Laura, en Magdalena de Kino, su hijo anunció una decisión que tendrá repercusiones en el tablero político nacional de cara a 2027 y, eventualmente, a 2030.

Colosio dejó de lado la posibilidad de buscar la gubernatura de Nuevo León, donde ha construido su capital político, para ir por la de su natal Sonora, donde su arraigo será puesto a prueba, pues buena parte de su vida la hizo en tierras regiomontanas. Ahí enfrentará al grupo político de uno de los hombres más cercanos que tuvo su padre, Alfonso Durazo, y a una oposición, la del PAN y el PRI, empeñada en reconquistar el estado.

Luis Donaldo tenía apenas nueve años cuando perdió a su padre y, meses después, a su madre. Durante buena parte de su vida estuvo alejado de la política y, cuando decidió incursionar en ella, lo hizo lejos de Sonora y del partido en el que su padre había construido una de las carreras políticas más vertiginosas de la segunda mitad del siglo pasado.

Fue en Nuevo León y bajo las siglas de Movimiento Ciudadano donde hizo su propia carrera: diputado local, alcalde de Monterrey y senador de la República. Y cuando prácticamente todas las miradas apuntaban hacia la sucesión de Samuel García, decidió aceptar la invitación de su partido para competir por Sonora.

La decisión de Colosio mueve las piezas en dos estados del norte del país. En Nuevo León abre mayores espacios a las aspiraciones políticas de Mariana Rodríguez y, en Sonora, mete a Movimiento Ciudadano en una disputa que hasta hace unos meses parecía reservada a Morena y a la oposición tradicional.

Pero hay un dato que permite dimensionar el tamaño de la empresa en la que se ha embarcado Luis Donaldo: en la elección de gobernador de Sonora de 2021, Movimiento Ciudadano apenas obtuvo alrededor del cuatro por ciento de la votación. Una cosa será la popularidad del apellido Colosio y otra, muy distinta, la fuerza electoral de su partido en aquella entidad.

Más allá de los afectos que despierta su apellido entre los sonorenses, tendrá que hablarles de la inseguridad que padecen distintas regiones del estado, de la escasez de agua, de los problemas de los agricultores, del desarrollo de la industria minera y del enorme potencial económico de la frontera. Ahí tendrá oportunidad de mostrar qué ha construido políticamente por cuenta propia.

Habrá que seguir también los movimientos de la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano. En 2027 tendrá que defender el poder que ha conquistado en Nuevo León y buscar nuevos espacios en el país. La apuesta por Colosio en Sonora permite entender parte de la estrategia con la que el partido pretende llegar a la sucesión presidencial de 2030.

Luis Donaldo ha tenido que lidiar desde muy joven con las expectativas que genera su nombre. Ahora ha decidido regresar a la tierra de su padre, donde encontrará afectos, recuerdos y también exigencias.

Los sonorenses no irán a las urnas en 2027 para reivindicar la memoria de Luis Donaldo Colosio Murrieta, sino para decidir quién habrá de gobernarlos durante los próximos seis años. Y el hijo, aquel que hace ocho años me decía que no necesitaba vivir bajo la sombra de su padre, tendrá oportunidad de demostrarlo.

Luis Donaldo Colosio Riojas ha decidido tener su propia historia.

RADAR

MÁS VERDE, MENOS ASFALTO. Nos cuentan que la rehabilitación del Parque Casitas, en Iztapalapa, fue mucho más allá de darle una manita de gato a este espacio público, pues además de renovar la infraestructura recreativa y deportiva, se logró ampliar en aproximadamente 30% la superficie de áreas verdes, mediante el retiro de asfalto y la habilitación de nuevos espacios para la vegetación.

Nos hacen ver que se trata de uno de los resultados de la política de recuperación de espacios públicos que ha impulsado la alcaldesa Aleida Alavez Ruiz, en la que el componente ambiental ha adquirido especial relevancia, particularmente a partir del reconocimiento de Iztapalapa como Ciudad Árbol del Mundo.

Para dimensionar los trabajos de la Dirección de Áreas Verdes, basta mencionar que se plantaron 11 fresnos de entre seis y ocho metros de altura, además de más de mil 600 ejemplares de distintas especies vegetales, entre lavandas, amarantos, durantas, azaleas, rocíos y cactáceas. También se incorporaron alrededor de 70 metros cúbicos de tierra y 28 de material orgánico para favorecer el desarrollo de la vegetación.

A ello se suma la rehabilitación de juegos infantiles, la reubicación de aparatos de calistenia, la construcción de una multicancha deportiva de 162 metros cuadrados, nuevos andadores, la instalación de nueve luminarias y la recuperación de infraestructura hidráulica para el mantenimiento del parque.

Pero el dato que llama particularmente la atención es ese incremento de alrededor de 30% de la superficie verde. No es un asunto menor si se considera que Iztapalapa es una de las demarcaciones más pobladas de la capital y que la disponibilidad de espacios arbolados contribuye a mitigar los efectos de las altas temperaturas y a mejorar las condiciones ambientales.

Con esta intervención, la administración de Alavez Ruiz suma un resultado concreto a los esfuerzos que dieron a Iztapalapa el reconocimiento de Ciudad Árbol del Mundo, una distinción que implica también el compromiso de mantener y ampliar su patrimonio ambiental.

En una ciudad donde durante décadas el concreto le ha ganado terreno a la naturaleza, recuperar espacios públicos no necesariamente debe ser sinónimo de construir más infraestructura. A veces, como ocurrió en el Parque Casitas, se trata justamente de lo contrario: quitar asfalto para devolverle terreno a la naturaleza.