‘Desinforman’ sobre el Plan General de Desarrollo, acusa Morena en CDMX

El Diputado y Vocero del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso capitalino, Ángel Tamariz, afirmó la tarde de este martes que el papel que ha jugado la oposición sobre el Plan General de Desarrollo 2025 – 2045 (PGD), es el de desinformar a la población y tergiversar el contenido del mismo.

En conferencia de prensa dentro del recinto legislativo, Tamariz Sánchez dijo que los diputados locales guindas sí están preocupados por esta situación, esto de cara a la búsqueda de su aprobación en la Ciudad de México.

“Nosotros señalamos aquí y ponemos el dedo sobre el renglón del papel que está jugando Acción Nacional en este tipo de cosas y la oposición en general y con el PGD tiene que ver con un papel desinformativo de la oposición ante estos temas. Supuestamente se dice que va a impactar en los programas parciales, cuando eso no tiene nada que ver con el PGD. Pero en vez de aclararlo, se profundiza en esa desconfianza”, dijo el legislador por Álvaro Obregón.

Ángel Tamariz (centro, archivo) señaló que combatir la desinformación será una de las principales tareas de la vocería de Morena en el Congreso local. ı Foto: FB del legislador

Enrique Irazoque Palazuelos, el titular de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, dijo que la cuestión de la desinformación no es un tema menor, debido a que el PGD será uno de los mecanismos que regularán las 16 alcaldías chilangas.

Además, el Secretario enfatizó que la del perímetro de la Ciudad de México no es lo único en juego, ya que para la redacción del PGD se contempla el impacto que la ciudad tiene en 59 municipios mexiquenses, 8 de Hidalgo y un municipio del estado de Morelos, los cuales también forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

“Como bien lo introducía nuestro compañero Ángel, como siempre la derecha aprovecha para mal informar. La ciudad no termina cuando cruzamos una alcaldía, un municipio o incluso una entidad federativa. Millones de personas vivimos, trabajamos, estudiamos y nos trasladamos dentro de una misma metrópolis. Y los grandes retos que enfrentamos tampoco reconocen fronteras administrativas”, enfatizó Irazoque Palazuelos.

A raíz de lo anterior, el responsable de Planeación y Ordenamiento Territorial dijo que la PGD de ninguna manera cambiará zonificaciones de uso de suelo, no sustituirá programas locales de desarrollo urbano, no otorgará más permisos de construcción, no modificará el impuesto predial, no creará nuevas leyes y tampoco establecerá presupuestos para obras locales.

Por ello, desde el pasado 24 de septiembre y hasta el próximos 22 de noviembre, se especificó que cualquier persona podrá conocer este plan y presentar comentarios, observaciones y propuestas que se someterán a análisis para modificar la propuesta original que presentó la Jefa de Gobierno chilanga, Clara Brugada Molina.

“En esta zona metropolitana, cohabitamos casi 23 millones de personas. Representamos el 17% de la población nacional. Una persona de cada seis habita en esta zona metropolitana. Generamos el 28% del PIB nacional. Por eso, habrá más de 70 eventos en toda la zona metropolitana para consultar este proyecto”, concluyó Irazoque Palazuelos.

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MSL