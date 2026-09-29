Polo se degrada a baja presión remanente sobre Chihuahua; mantiene pronóstico de lluvias torrenciales

Horas después de tocar tierra por segunda ocasión en Sonora, este martes “Polo” se degradó a baja presión remanente sobre Chihuahua, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) al emitir su último reporte sobre el ciclón tropical.
A las 21:00 horas, tiempo del centro de México, los remanentes se ubicaron a 15 kilómetros al noroeste de Nuevo Casas Grandes y a 200 kilómetros al suroeste de Ciudad Juárez.
Aunque “Polo” ya no representa una amenaza para México, se prevé que, en combinación con otros fenómenos meteorológicos, propicie lluvias puntuales torrenciales y vientos intensos con rachas de hasta 110 kilómetros por hora en Sonora, así como:
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- Lluvias intensas en Sinaloa
- Lluvias muy fuertes en Baja California Sur y Chihuahua
- Lluvias fuertes en Baja California
Rachel podría convertirse en huracán
Por otra parte, en las próximas horas la tormenta tropical “Rachel” podría intensificarse a huracán categoría 1 en el océano Pacífico lejos del litoral mexicano.
A las 21:00 horas, tiempo del centro de México, “Rachel” se ubicó a unos 390 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 480 kilómetros al oeste-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, mientras se desplazaba con dirección al noroeste a 20 kilómetros por hora.
Para las próximas horas, el Meteorológico Nacional anticipa un fortalecimiento constante, y pronostica que “Rachel” se convierta en huracán de categoría 3 el próximo jueves 1 de octubre, con vientos de entre 179 y 209 kilómetros por hora, mientras mantiene una trayectoria mar adentro en paralelo a las cosas mexicanas.
Según las previsiones, se esperan lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero; además, el ciclón provocará oleaje elevado en costas del occidente de México.
Hacia el viernes 2 de octubre, se prevé que “Rachel” se desplace hacia el noroeste del océano Pacífico, donde perdería fuerza al entrar en aguas enfriadas por el paso de “Polo”.
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cehr