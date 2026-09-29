Polo se degrada a baja presión remanente sobre Chihuahua; mantiene pronóstico de lluvias torrenciales

Aspecto satelital del océano Pacífico oriental, el 29 de septiembre de 2026.

Horas después de tocar tierra por segunda ocasión en Sonora, este martes “Polo” se degradó a baja presión remanente sobre Chihuahua, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) al emitir su último reporte sobre el ciclón tropical.

A las 21:00 horas, tiempo del centro de México, los remanentes se ubicaron a 15 kilómetros al noroeste de Nuevo Casas Grandes y a 200 kilómetros al suroeste de Ciudad Juárez.

Aunque “Polo” ya no representa una amenaza para México, se prevé que, en combinación con otros fenómenos meteorológicos, propicie lluvias puntuales torrenciales y vientos intensos con rachas de hasta 110 kilómetros por hora en Sonora, así como:

Lluvias intensas en Sinaloa

Lluvias muy fuertes en Baja California Sur y Chihuahua

Lluvias fuertes en Baja California

Esta noche, #Polo se degradó a #BajaPresión remanente, por lo que esta es la última información del sistema ⬇️ pic.twitter.com/YAEgzRAemj — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 30, 2026

Rachel podría convertirse en huracán

Por otra parte, en las próximas horas la tormenta tropical “Rachel” podría intensificarse a huracán categoría 1 en el océano Pacífico lejos del litoral mexicano.

A las 21:00 horas, tiempo del centro de México, “Rachel” se ubicó a unos 390 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 480 kilómetros al oeste-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, mientras se desplazaba con dirección al noroeste a 20 kilómetros por hora.

Para las próximas horas, el Meteorológico Nacional anticipa un fortalecimiento constante, y pronostica que “Rachel” se convierta en huracán de categoría 3 el próximo jueves 1 de octubre, con vientos de entre 179 y 209 kilómetros por hora, mientras mantiene una trayectoria mar adentro en paralelo a las cosas mexicanas.

Según las previsiones, se esperan lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero; además, el ciclón provocará oleaje elevado en costas del occidente de México.

Hacia el viernes 2 de octubre, se prevé que “Rachel” se desplace hacia el noroeste del océano Pacífico, donde perdería fuerza al entrar en aguas enfriadas por el paso de “Polo”.

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