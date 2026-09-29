Polo se degrada a tormenta tropical sobre Sonora.

El ciclón meteorológico Polo perdió intensidad en la fuerza de sus vientos tras su incursión en territorio continental, degradándose esta tarde a tormenta tropical sobre el estado de Sonora, según informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con el reporte, el centro del sistema se localizó en tierra a 160 kilómetros al noreste de Guaymas.

En tanto, las autoridades advirtieron que, pese a la disminución en la intensidad de sus vientos, el fenómeno continuará generando lluvias y condiciones de inestabilidad en diversos municipios de la entidad.

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Además, la Conagua y los organismos de Protección Civil exhortaron a la población sonorense a mantener las medidas de precaución correspondientes ante los acumulados pluviales y atender las indicaciones emitidas por los canales oficiales.

Esta tarde, #Polo disminuyó la fuerza de sus #Vientos y es ahora una #TormentaTropical. Su centro se localiza en tierra, sobre #Sonora, a 160 km al noreste de Guaymas, población perteneciente a dicha entidad. Los detalles en el link ⬇️https://t.co/VVYNAkfJiY pic.twitter.com/RWTVK69s2o — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 29, 2026

Polo realizó un segundo impacto en tierra, como categoría 1, al mediodía del mismo martes, ingresando cerca del municipio de Guaymas, Sonora. El primero fue en Baja California Sur, donde tocó tierra la noche del martes 29 de septiembre como un ciclón de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson.

A su paso por la península dejó severas afectaciones, incluyendo inundaciones, deslaves en carreteras y cortes en el suministro eléctrico, concentrando la mayor emergencia en los municipios de Comondú, Loreto y Mulegé, donde algunas comunidades rurales quedaron temporalmente aisladas

En Baja California Sur, los niveles de agua han comenzado a descender y se programó la reanudación paulatina de las actividades escolares y laborales, mientras los remanentes del ciclón continúan provocando intensas lluvias en el noroeste del país.

En tan sólo 24 horas, Polo pasó de ser una tormenta tropical en el Pacífico a un poderoso huracán categoría 5, por lo que es es considerado el segundo fenómeno meteorológico más potente.

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JVR