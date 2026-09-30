ONU llama a fortalecer la integración y el asilo en el país

Durante una sesión solemne en el Senado de la República

EL ALTO comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Barham Salih, convocó a México a continuar fortaleciendo su sistema de asilo y consolidar una política nacional de integración para las personas refugiadas.

Durante una sesión solemne en el Senado de la República, a la que asistió la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, Salih recordó que, 75 años después de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, el desplazamiento forzado continúa siendo uno de los grandes desafíos internacionales: “Más de 117 millones de personas han sido obligadas y forzadas a dejar sus lugares en el mundo. Desafortunadamente, los conflictos se están multiplicando y muchos se están volviendo más violentos”.

El funcionario destacó el marco jurídico mexicano y sostuvo que el país ha demostrado que es posible fortalecer el sistema de asilo, sin debilitar la protección internacional ni el Estado de derecho.

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En este contexto, destacó la estrategia México Integra, impulsada por el Gobierno mexicano y ACNUR para promover la integración con la participación de autoridades, empresas, universidades y organizaciones sociales. También afirmó que la protección y la generación de oportunidades deben avanzar juntas: “La protección de los refugiados y la creación de oportunidades no compiten entre sí como objetivos, sino que se refuerzan mutuamente”.

El alto comisionado llamó además a impulsar soluciones duraderas, como el retorno voluntario cuando sea seguro, permisos de trabajo, vías de admisión en terceros países e integración local.

Destacó la creación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en 1980 y su colaboración con ACNUR.