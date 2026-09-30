Extraditan a pareja que traficaba niños

Una pareja mexicana fue extraditada a Estados Unidos para enfrentar cargos por liderar una presunta red de trata de menores migrantes desde Ciudad Juárez, Chihuahua

Extraditan a pareja para enfrentar cargos por liderar una presunta red de trata de menores migrantes

UNA PAREJA mexicana fue extraditada a Estados Unidos para enfrentar cargos por liderar una presunta red de trata de menores migrantes desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Los acusados también enfrentan cargos por suministrar dulces con THC a las víctimas menores para mantenerlos sedados durante el cruce fronterizo, informó ayer el Departamento de Justicia estadounidense.

Los acusados son Susana y Daniel Guadian, ambos de 51 años y residentes de Ciudad Juárez, quienes comparecieron ante una corte federal del Distrito Oeste de Texas después de su entrega por autoridades mexicanas. Un gran jurado los acusó de conspiración para transportar personas migrantes e introducirlas ilegalmente a territorio estadounidense con fines de lucro.

De acuerdo con documentos judiciales, los acusados formaron parte de una organización que entre el 1 de mayo y el 17 de octubre de 2024 llevó a Estados Unidos a niños de entre cinco y 13 años. La acusación sostiene que la pareja reclutaba conductores para trasladar a los menores en automóvil desde México hasta un puerto fronterizo.

Ante los agentes de inspección, los choferes y otros integrantes del grupo presentaban documentos estadounidenses que, según la fiscalía, no pertenecían a los niños. También aseguraban falsamente que eran sus padres con el propósito de conseguir el ingreso al país.

EL TIP: LA FISCALÍA indicó que los choferes recibían 900 dólares por cada menor que lograban introducir al país.

Durante al menos uno de esos traslados, varios menores recibieron gomitas que contenían marihuana para mantenerlos sedados. Uno de ellos tuvo que acudir a un hospital, donde recibió un diagnóstico de intoxicación por cannabis.

Una vez dentro de Estados Unidos, los niños eran llevados a El Paso, Texas, donde otras personas los recogían y entregaban el pago correspondiente a los conductores.