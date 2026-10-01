México exige quitar el asilo al exjuez de Iguala

Para que responda ante las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el Gobierno de México insistirá a Estados Unidos que retire el asilo concedido a José Ulises Bernabé García, exjuez de barandilla de Iguala, Guerrero, y concrete su extradición al país.

La Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que no existen motivos para mantener la protección otorgada al exfuncionario y, afirmó que éste dio declaraciones falsas respecto de lo ocurrido durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

“Estamos insistiendo en que le quiten el asilo al exjuez de barandilla del caso Ayotzinapa, a Ulises Bernabé, porque no tiene por qué tener… porque nunca estuvo en riesgo su vida. Y declaró falsamente que los estudiantes de Ayotzinapa no estuvieron ahí. Y ya estamos pidiendo su extradición”, señaló.

El Tip: El juez de barandilla se encarga de los juzgados cívicos o de paz municipales y de las instalaciones de detención.

Bernabé se encontraba al frente de la barandilla municipal durante los ataques contra los estudiantes y declaró que los normalistas no habían sido llevados a esas instalaciones. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), sin embargo, documentó, desde sus primeras investigaciones, sus testimonios contradictorios sobre la presencia de jóvenes detenidos en ese lugar.

El caso recobró relevancia después de que el Gabinete de Seguridad informara, este mes, que el análisis de uno de los teléfonos de los estudiantes desaparecidos reforzó la hipótesis de que algunos de ellos fueron trasladados a la barandilla.

La autoridad explicó que el usuario posterior del dispositivo estaría relacionado con personas cercanas a un exservidor público adscrito a esa dependencia, elemento que, según el Gobierno, contradice lo declarado por Bernabé ante la, entonces, Procuraduría General de la República.

México mantiene pendiente la extradición del exfuncionario y, recientemente, reiteró ante las familias de los normalistas que intensificaría las gestiones ante gobiernos extranjeros para concretar solicitudes como la de Bernabé.

Sheinbaum sostuvo que espera reciprocidad de Washington, al señalar que México también atiende solicitudes estadounidenses para la entrega de personas reclamadas por su justicia: “¿Qué pedimos nosotros? Reciprocidad. Porque no se puede estar pidiendo de un lado y no responder del otro”.