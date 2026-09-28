Incremento en inversión en salud abre oportunidad para fortalecer el acceso y la innovación: AMIIF.

La Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF) reconoció la propuesta de incremento en los recursos destinados al sector salud contenida en el Paquete Económico 2027, presentado por el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El organismo señaló que este ajuste presupuestario representa una oportunidad para comenzar a reducir las brechas financieras acumuladas tras más de una década de subinversión en el sistema público.

El proyecto presupuestal asigna recursos a la atención médica y sanidad, cifra que representa un aumento presupuestal en comparación con lo aprobado para el ejercicio de 2026. De concretarse este planteamiento en el Congreso de la Unión, la inversión pública alcanzará un nivel estimado mayor respecto al Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Erika Quevedo, directora general de la AMIIF, valoró el ajuste como un mensaje relevante para proyectar a la salud como una inversión estratégica vinculada al desarrollo social e industrial. De acuerdo con el organismo empresarial, la inyección de capital abre canales para robustecer las tareas de prevención, optimizar los esquemas de evaluación de innovación tecnológica y potenciar la captación de inversiones privadas en investigación clínica, desarrollo y manufactura, en sintonía con las metas fijadas en el denominado Plan México.

Dentro de la partida global, el Paquete Económico 2027 prevé destinar recursos específicamente a la adquisición de medicamentos, productos farmacéuticos, materiales de laboratorio e insumos médicos. Este monto supone una elevación presupuestal en términos reales respecto al periodo anterior y se posiciona como el techo financiero más elevado registrado en dichos rubros desde 2020.

Adicionalmente, la representación de la industria farmacéutica destacó la disposición de las autoridades federales para conciliar y solventar los adeudos pendientes con los proveedores del sector. Erika Quevedo reiteró la voluntad del gremio para mantener mesas de trabajo continuo que brinden certidumbre jurídica al mercado y garanticen el abasto regular de insumos terapéuticos para la población.

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JVR