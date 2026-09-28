Ingreso de remesas se mantendría sólido en agosto, estima UBS

El ingreso de remesas hacia México, en agosto, se mantendrá sólido y podría alcanzar los cinco mil 880 millones de dólares, lo que significaría un incremento respecto a la cifra de julio pasado cuando fueron cinco mil 571 millones de dólares y también en su comparación anual, que se ubicó en 5 mil 578 millones de dólares, indicó el equipo de Global Research UBS.

“El flujo de remesas hacia México se mantendrá sólido durante el mes de agosto, con una estimación de ingreso de cinco mil 880 millones de dólares, lo que continúa brindando un respaldo fundamental a la cuenta corriente del país”, indicó un reporte elaborado por Rafael De La Fuente, economista para América Latina de UBS, junto con Andrea Casaverde, economista de UBS.

Será hasta el 1° de octubre cuando el Banco de México dé a conocer los resultados del ingreso de remesas de agosto y del acumulado de los primeros ocho meses del año.

Asimismo, resaltaron que el comercio del país se ha expandido en los últimos meses debido al sector tecnológico, y prevén que en el octavo mes del año se tenga un déficit en la balanza comercial de mil 590 millones de dólares “en medio de un fuerte ritmo tanto en exportaciones de componentes como en importaciones de bienes de capital e insumos intermedios”.

El 1° de octubre el Banco de México dará a conocer los resultados del ingreso de remesas de agosto ı Foto: Cuartoscuro

Los analistas destacaron que el comercio total de México ha crecido 34 por ciento, debido al auge del sector tecnológico; las exportaciones se han concentrado en productos como tarjetas madre para computadoras, microchips y servidores, además han superado a las automotrices-

“Es cierto que esto refleja en parte los mayores precios globales del sector informático, pero el crecimiento de México en el sector tecnológico no puede atribuirse únicamente a efectos de precio”, indicaron.

Añadieron que, este tipo de exportaciones no sólo generan ganancias, sino que adicionaron alrededor de 0.6 puntos porcentuales al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en referencia al valor agregado durante los últimos 12 meses.

Al estimar la balanza comercial, para el octavo mes del año, añadieron que es complicado determinar cómo finalizará, ya que las exportaciones tecnológicas han aumentado, pero también las importaciones de este tipo de mercancías, dado que el país sólo es un ensamblador. A su vez, agregaron que hay un crecimiento importante en las importaciones intermedias y de bienes de capital, lo que indica que las empresas de tecnología están ampliando su capacidad.

“En el contexto actual de desaceleración gradual y volatilidad en los mercados financieros globales, la combinación de una fuerte demanda externa en tecnología y el flujo sostenido de divisas refuerzan la resistencia de los fundamentales económicos de México”, puntualizaron.

Remesas se mantendrían en agosto ı Foto: Cuartoscuro

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LMCT