Capturan a ‘El ‘Metro 9′, líder del Cártel del Golfo; se generan bloqueos y balaceras en Reynosa

Autoridades federales y estatales detuvieron este lunes a Alexander “B”, alias “Metro 9”, señalado como presunto líder de la facción “Los Metros” del Cártel del Golfo y considerado objetivo prioritario en la región.

En su página oficial del Registro Nacional de Detenciones se precisó que el sujeto fue detenido a las 12:15 de la madrugada de este lunes 27 de abril.

Al momento de su detención, detalla, el presunto líder operativo del Cartel del Golfo vestía pantalón jeans y sandalias de color blanco con playera azul.

En el listado de Detenciones lo describe como una persona del sexo masculino con estatura aproximada de 1.70 metros, tez morena, complexión robusta, cabello entrecano y barba de candado.

Agregó que el sujeto está en calidad de trasladado.

El operativo de arresto fue encabezado por un ministerio público federal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y agentes de la Secretaría.

También participaron elementos de la Policía Ministerial Federal, de la Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y Estatal, además de elementos de la Sedena.

Esta detención causó una reacción violenta de las células del crimen organizado en Reynosa, la zona ribereña y municipios aledaños de Nuevo León.

Aparte de balaceras, persecuciones y lanzamiento de ponchallantas, generaron incendios en cruceros de alto tráfico, quemaron un taller mecánico de la Guardia Estatal incinerando dos patrullas.

También vandalizaron cámaras de vigilancia del C5i regional (Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia) de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas en Reynosa.

Hasta esta tarde había versiones de avistamientos de grupos armados con chalecos tácticos en convoy´s en colonias como Los Muros, San José, la colonia Benito Juárez.

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FGR